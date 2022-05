Armi e munizioni: arrestato un minorenne

Armi, munizioni e perfino una mitraglietta. E' stato arrestato con l'accusa di detenzione illegale di armi un minorenne di Molfetta, in provincia di Bari.

L'arresto in flagranza di reato

Nascondeva in un locale a Molfetta, nel Barese, armi e munizioni tra le quali una mitragliatrice. Un minorenne del posto è stato arrestato in flagranza dai carabinieri con le accuse di detenzione illegale di armi e munizionamento, ricettazione e riciclaggio. In particolare i militari hanno sequestrato nel locale nella disponibilità del ragazzo una pistola mitragliatrice di nazionalità cecoslovacca calibro 7,65 con matricola illeggibile poiché punzonata, completa di caricatore ma senza munizioni; una pistola calibro 9 x 21, con caricatore contenente 13 cartucce; 17 cartucce cal. 9 x 21, contenute in una scatola e oltre 250 cartucce cal. 7,65. Dopo l'arresto in flagranza il minorenne è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari.

