Infezione dopo il parto prematuro, bimba in stato vegetativo: l'inchiesta dopo la denuncia dei genitori

Una storia drammatica che è sfociata anche in Tribunale. La procura di Bari ha aperto un'inchiesta dopo una denuncia dei genitori di una bambina che avrebbe contratto un'infezione gravissima subito dopo la nascita prematura di 27 settimane. La piccola, ora ha sette mesi, versa in stato vegetativo e le sue condizioni non lasciano speranze per il futuro.

I fatti

I fatti risalgono a ottobre 2022 e si sono svolti all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Un parto gemellare con un cesareo d'urgenza. Il piccolo venne intubato subito con un'emorragia celebrale ma ora sta bene.

La sorellina, dopo un primo momento in cui sembrava aver superato le criticità, a inizio dicembre viene trasferita in terapia intensiva per un’infezione da streptococco e meningite batterica che le ha causato danni cerebrali. E, purtroppo, ha determinato il suo stato attuale.