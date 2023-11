Incidente sulla provinciale, morta la donna di 55 anni: era diretta al Miulli per iniziare il turno da infermiera

Non ce l’ha fatta Vita Maria Fiore, conosciuta come Mariella, cinquantacinquenne di Gioia del Colle rimasta gravemente ferita in un terribile scontro frontale avvenuto ieri mattina nei pressi del “Miulli” (sulla provinciale 127 Santeramo-Acquaviva) dove lavorava come infermiera nel poliambulatorio di Fisiopatologia. Troppo gravi le ferite riportate: già all’arrivo al nosocomio le sue condizioni erano parse disperate, e a nulla sono serviti i tentativi dei sanitari di strapparla alla morte.

La donna, che stava raggiungendo il “Miulli” per iniziare il suo turno di lavoro dopo aver accompagnato il figlio a scuola, è spirata nella notte.

Tanti i messaggi di cordoglio di colleghi e amici. Non destano preoccupazioni, invece, le altre due persone coinvolte nell’incidente, padre e figlia rispettivamente di 77 e 50 anni.

Il gravissimo incidente stradale sulla provinciale 127 che collega Santeramo ad Acquaviva delle Fonti, a poche centinaia di metri dal “Miulli”.

Le dinamiche

Due le auto coinvolte, una Renault Clio e un’Audi, che si sarebbero scontrate frontalmente proprio all’uscita di un curvone. Feriti anche gli occupanti dell’altra auto coinvolta, padre e figlia, che come detto sono fuori pericolo.