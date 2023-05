Mihajlovic e Vogliacco: dopo un anno, a giugno il matrimonio nella cattedrale

Fervono i preparativi per il matrimonio dell'influncer Virginia Mihajlovic e Alessandro Vogliacco, calciatore del Genoa, originario di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, che saranno celebrati il prossimo 17 giugno nella cattedrale di Maria Santissima della Madia di Monopoli.

Lo stop

I due, come ampiamente annunciato sui social, avrebbero dovuto sposarsi lo scorso anno, ma il malore e poi la morte del padre di Virginia, il famoso allenatore ex ex difensore di Inter e Lazio, Sinisa Mihajlovic, ha fatto saltare le carte in tavola. Quindi è stato tutto rimandato fino alla scelta di giugno di quest'anno nella basilica della "città unica".

La storia

Virginia ha una sorella più grande, Viktorija, ed è legata a Vogliacco da ben cinque anni. Con una foto scattata proprio sul lungomare di Bari l'influencer aveva indicato la cattedrale di Monopoli come la sede del loro matrimonio, che Virginia aveva descritto come «la chiesa più bella della Puglia».

Passato, presente e futuro

In passato Virginia aveva anche partecipato, insieme alla sorella, al reality show di Canale 5, "L'isola dei famosi", ha una figlia mentre nel futuro spera di lanciare la sua casa di moda.