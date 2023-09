​​Lolita Lobosco, all'ospedale Miulli le riprese della fiction. E Johnny Depp chiama Luisa Ranieri per il film su Modigliani

Lolita Lobosco arriva ad Acquaviva delle Fonti e l'ospedale Miulli diventa set della fiction più amata. Con Luisa Ranieri nei panni della poliziotta la struttura ospedaliera si trasformerà domani in un set per le riprese della serie tv Rai giunta alla terza stagione. La troupe lavorerà per tutta la giornata all'interno del Miulli: l'ambientazione ospedaliera, dicono i bene informati, è dovuta ad un caso di omicidio che riguarderebbe proprio il mondo medico tra sfide e misteri nascosti tra i camici bianchi.

Lolita è chiamata a mettere in mostra tutte le sue doti nella caccia all'assassino.

Oltre a Ranieri parteciperanno alle riprese anche gli altri protagonisti: Giuseppe Zeno (nei panni di Antonio Forte), Giovanni Ludeno (vicequestore Domenico Scipioni), Massimo Poggio (commissario Giovanni Manganelli), Leonardo Pazzagli (dottor Antonio De Gennaro) e Francesca Chillemi (dottoressa Chiara De Simone). Nei giorni scorsi la Ranieri ha già girato una serie di scene alternandosi tra la masseria nelle campagne di Fasano - location ben conosciuta dagli appassionati della serie - e i vicoli e le abitazioni di Bari Vecchia.

La novità

Ma le novità per l'attrice napoletana non finiscono qui. Ranieri reciterà anche nel film di Johnny Depp dedicato a Modigliani, il celebre pittore italiano del Novecento. E' stato lo stesso attore americano a volerla nel cast di quello che segna il suo ritorno alla regia dopo 25 anni: una produzione hollywoodiana su Modì che, quindi, la vedrà tra i protagonisti. Una "chiamata" che si aggiunge alle ultime, recenti interpretazioni tra cui "La mano di Dio" per la regia di Paolo Sorrentino. Ranieri vestirà i panni di Rosalie, una modella dell'epoca che posò per molti artisti. A interpretare Modigliani, invece, sarà Riccardo Scamarcio: nel cast la star Al Pacino. Per Depp si tratta di una scommessa importante a pochi mesi dalla conclusione del suo processo per diffamazione contro l'ex Amber Heard. Le riprese del film sono già partite a Budapest.