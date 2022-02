Guerra Russia-Ucraina, diretta. Truppe da Bielorussia e Crimea. Bbc: 7 morti e 9 feriti. Putin: «In caso di interferenze straniere reagiremo»

La guerra in Ucraina è iniziata. Quando a Mosca sono quasi le 6 del mattino, Vladimir Putin annuncia in tv l'attacco all'Ucraina. «Un'operazione militare per proteggere il Donbass», dice il presidente russo, che chiede all'esercito di Kiev di «consegnare le armi e andare a casa, affermando che i piani di Mosca non includono l'occupazione del Paese ma la sua smilitarizzazione». «Un'ulteriore espansione della Nato e il suo uso del territorio ucraino sono inaccettabilì, mentre gli Stati Uniti rifiutano di trattare sulle nostre richieste di sicurezza. Chi interferirà ne pagherà le conseguenze», afferma Putin, definendo l'offensiva «non una guerra, ma un'operazione militare speciale».

APPROFONDIMENTI LA SITUAZIONE Guerra Ucraina-Russia: borse a picco, prezzo gas e petrolio alle... GUERRA Ucraina, Draghi: «Italia condanna l'attacco russo,... LA CRISI Guerra Russia Ucraina, Nato: «Proteggeremo gli alleati».... GUERRA Ucraina, è iniziata l'invasione della Russia: le prime... L'ANALISI Gli scenari/Puglia, gasdotto Tap strategico: si punta al raddoppio. E... INVISTA Biden: "Lavoriamo con Berlino perché Nord Stream 2 non parta" MONDO Ucraina, Mosca invia mezzi militari da Rostov a Donetsk CRISI Ucraina diretta, Zelensky chiede colloquio con Putin (che rifiuta):... UCRAINA Ucraina, l'esercito fantasma di Putin che avanza di nascosto LA POLEMICA Di Maio: così non si dialoga. E il Cremlino lo attacca. Draghi... IL PARADOSSO Russia, potenza militare ma non come vorrebbe Putin: economia debole... GLI SCHIERAMENTI Ucraina, carri armati russi in partenza da Rostov per raggiungere... L'APPELLO Ucraina, l'Ambasciata italiana ai connazionali a Kiev:... L'APPELLO Ucraina, Papa Francesco: «Pace minacciata da interessi di... MONDO Ucraina, i carri armati russi entrano nel Donetsk

Subito si avvertono forti esplosioni nelle città ucraine, non solo al confine, ma fino a Odessa (dove sono sbarcate truppe), Kharvik, Mariupol e anche nella capitale Kiev, dove suonano le sirene e sarebbe in corso un'operazione russa per prendere il controllo dell'aeroporto. L'attacco ha già fatto vittime, secondo la Cnn, non è precisato se morti o feriti. Altre forze russe stanno entrando in Ucraina dalla Bielorussia e anche dalla Crimea, oltre che dal confine russo e bielorusso. Lo denuncia Kiev, secondo quanto riferisce la Cnn. Le sirene stanno suonando anche a Leopoli dove si sono trasferiti molti diplomatici, in seguito all'aggravarsi della crisi.

Putin: «Per chi interferisce conseguenze mai viste prima. Siamo pronti a tutto. Denazificare Kiev»

Diretta

9.29 - Borrell: sanzioni più dure di sempre. «Putin ha portato la guerra in Europa, il suo obiettivo è la stabilità in Ue. Presenteremo oggi un pacchetto di estese sanzioni, indeboliremo l'economia russa». Lo dice la presidente della Commissione Ue Urusula von der Leyen. «Adotteremo il più dure pacchetto di misure mai adottato», aggiunge l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Borrell.

9.05 - Testimonianza: russi ci bombardano, aiutateci. «Ci stanno bombardando, sentiamo forti esplosioni ovunque., ci sono molti aerei che passano sopra le nostre teste e bombe che cadono. È difficile mettersi in contatto con l'esterno, anche con i mezzi tecnologici. Chiediamo aiuto a tutti». A parlare all'Ansa è Lyubomyr, un ragazzo che abita a Kolomyja, città dell'Ucraina occidentale.

8.50 - Almeno 7 morti e 9 feriti. Almeno sette persone sono morte e altre nove sono rimaste ferite a causa dei bombardamenti russi in Ucraina: lo riporta la Bbc. Ci sono anche 19 dispersi. Secondo quanto riferito dalla polizia ucraina, sei persone sono morte in un attacco contro una unità militare nella città di Podilsk, alle porte di Odessa, mentre una persona è morta nella città di Mariupol.

8.06 - Testimoni: a Kiev ci evacuano dagli uffici. «Ci stanno evacuando dagli uffici della mia compagnia. Per ora stiamo a Kiev, poi si vedrà». Lo conferma all'Ansa un testimone oculare ucraino. «Questi ba**ardi lo hanno fatto davvero alla fine, non ci posso credere».

8.00 - Esercito ucraino: russi bombardano a est. Le forze russe stanno bombardando l'Ucraina orientale, ma la situazione è «sotto controllo». Lo ha scritto su Facebook lo Stato Maggiore delle forze armate ucraine.

7.57 - Von der Leyen: Ue con Kiev, Russia si ritiri. «Condanniamo l'aggressione militare senza precedenti della Russia contro l' Ucraina. Deve ritirare le sue forze armate e rispettare pienamente l'integrità territoriale dell' Ucraina. I leader della Ue discuteranno e adotteranno rapidamente ulteriori misure restrittive nei confronti della Russia. La Ue è con l'Ucraina». Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

We strongly condemn Russia´s unjustified attack on Ukraine.



In these dark hours, our thoughts are with Ukraine and the innocent women, men and children as they face this unprovoked attack and fear for their lives.



We will hold the Kremlin accountable. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2022

7.50 - Kiev, lunghe code ai benzinai per la fuga. Testimoni oculari riferiscono che a Kiev si stanno formando «lunghe file ai benzinai» e il traffico nelle strade, specie in periferia, «è intenso». Gli abitanti della capitale, stando a due diverse testimonianze e alle app di monitoraggio del traffico, stanno cercando di lasciare la città.

7.49 - Zelensky: fermare Putin. «Fermare Putin e la guerra contro l'Ucraina e il mondo. Costruire una coalizione anti-Putin. Sanzioni immediate e sostegni all'Ucraina». Lo twitta il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

7.47 - Di Maio: aggressione russa gravissima. «L'operazione militare russa è una gravissima e ingiustificata aggressione, non provocata, ai danni dell'Ucraina, che l'Italia condanna con fermezza». Lo ha scritto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Twitter.

L’operazione militare russa è una gravissima e ingiustificata aggressione, non provocata, ai danni dell’Ucraina, che l’Italia condanna con fermezza. Una violazione del diritto internazionale.

L’Italia è al fianco del popolo ucraino, insieme ai partner Ue e atlantici. — Luigi Di Maio (@luigidimaio) February 24, 2022

7.45 - Draghi: condanniamo attacco russo. «Il Governo italiano condanna l'attacco della Russia all'Ucraina. È ingiustificato e ingiustificabile. L'Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Siamo al lavoro con gli alleati europei e della Nato per rispondere immediatamente, con unità e determinazione». È la dichiarazione del presidente del Consiglio Mario Draghi dopo l'attacco russo all'Ucraina.

7.20 - Mosca: annientate difese aeree ucraine. «Le difese aree dell'Ucraina sono state soppresse». Lo sostiene il ministero della Difesa russo, citato dalla Tass.

7.17 - Evacuata la parte di Lugansk controllata da Kiev. Evacuazione generale è stata annunciata nella parte controllata dall'Ucraina di Lugansk, una delle due regioni separatiste sostenute dalla Russia, insieme a Donetsk. Lo riporta la Cnn. «Raccomandiamo ai residenti della regione di Lugansk di lasciare immediatamente la regione», ha dichiarato su Facebook il capo dell'amministrazione statale regionale di Luhansk, Serhiy Haiday. «Si sta organizzando l'evacuazione in treno per coloro che non possono partire autonomamente», ha aggiunto.

Guerra Russia Ucraina, la Nato: «Proteggeremo gli alleati». Biden: «Catastrofica guerra premeditata»

#Ucraina: Il presidente Zelensky annuncia la legge marziale. Chiede alla popolazione di mantenere la calma: "Siamo forti, pronti a tutto, vinceremo" — anna guaita (@annaguaita) February 24, 2022

Ucraina, Zelensky chiede colloquio con Putin (che rifiuta): «Serve riunione urgente consiglio sicurezza dell'Onu»

Le prime reazioni

«L'Ucraina si difenderà e vincerà. Il mondo può e deve fermare Putin: il momento di è agire ora», è la prima reazione del ministro degli Esteri ucraino Kuleba, secondo il quale «Putin ha lanciato un'invasione su larga scala. Le nostre pacifiche città sono sotto attacco, questa è una guerra di aggressione». Il presidente Zelensky afferma che nel mirino ci sono infrastrutture militari ucraine e invita i cittadini alla calma ea stare a casa. Immediate le reazioni da tutto il mondo. «Putin ha scelto una guerra premeditata che porterà una catastrofica perdita di vite umane», afferma il presidente americano Biden, che parlerà ancora nel pomeriggio anche per annunciare nuove sanzioni di Stati Uniti e alleati contro Mosca che è «responsabile per la morte e la distruzione che l'attacco porterà». Dura la posizione dell'Onu. Il segretario generale Guterres, che aveva appena chiesto a Putin di fermare le truppe e dare una chance alla pace, interviene dopo l'attacco: «È il momento più triste del mio mandato da segretario generale Onu. Devo cambiare il mio appello: presidente Putin, nel nome dell'umanità, porta indietro le truppe russe. Questo conflitto deve fermarsi ora, questa guerra non ha senso e viola i principi della Carta Onu».

Ucraina, l'Ambasciata italiana ai connazionali a Kiev: «Lasciate il Paese, chi rimane si procuri cibo e acqua»

Nato durissima

La Nato condanna con forza l'attacco sconsiderato della Russia contro l'Ucraina che mette a rischio innumerevoli vite civilì e chiede a Mosca di fermare immediatamentè la sua azione, che definisce «una grave violazione del diritto internazionale e una seria minaccia alla sicurezza euro-atlantica». Il segretario generale Stoltenberg ribadisce il sostegno al popolo ucraino e riafferma che l'Alleanza farà «tutto il necessario per proteggere e difendere i suoi alleat». «Putin ha scelto la strada del bagno di sangue e della distruzione», attacca il premier britannico Johnson.

⚡️ Attacco all'Ucraina: Il ministero degli Interni afferma che ci sono "centinaia di vittime", non chiarisce se si tratti di morti o feriti #Guerra #Ucraina — anna guaita (@annaguaita) February 24, 2022

Putin si prepara al conflitto in nome della nostalgia, un tratto dell’anima russa

Paura sui mercati

Paura sui mercati internazionali. Mentre la Borsa di Mosca sospende tutti gli scambi, i future sui listini di Wall Street sono in forte calo, perdendo circa il 2%. Vola il prezzo del petrolio: il Brent supera i 100 dollari al barile, per la prima volta dal 2014, mentre il Wti è a 95,54 dollari. Sale ai massimi da un anno l'oro: +1%, a 1.928,80 dollari l'oncia. Crolla invece il Bitcoin: -8%, sotto i 35mila dollari. Le Borse asiatiche virano in negativo: l'indice Hang Seng di Hong Kong segna un tonfo del 2,51%, a 23.065,5 punti. Ampliano le perditempo anche Shanghai (-0,88%) e Shenzhen (-1,35%).