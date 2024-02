No alla guerra, si manifesta anche a Lecce. Il rettore di Bari: impensabile assistere a scene di Firenze e Pisa. Le immagini

Il rettore dell'Università di Bari Aldo Moro esprime "viva preoccupazione per quanto accaduto a Pisa e a Firenze". "In un momento storico - afferma - in cui nel mondo aumentano i conflitti è impensabile che nel nostro Paese si possa assistere a scene di tale violenza. Certo dell'alta professionalità delle Forze dell'Ordine della nostra Repubblica, dimostrata in molte occasioni, e altrettanto certo del legittimo desiderio da parte di studentesse e studenti di essere ambasciatori di pace, UniBa condanna ogni forma di violenza. La dialettica democratica e non violenta deve essere il segno distintivo di ogni insegnamento come sancito dalla nostra Costituzione che garantisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione".

La manifestazione a Lecce

Oggi è la giornata nazionale di mobilitazione per il “Cessate il fuoco in Palestina ed in Ucraina” promossa dalle coalizioni di associazioni pacifiste Europe for Peace ed AssisiPaceGiusta per riaffermare l’impegno contro le guerre e il riarmo, che oltre a distruggere vite e la convivenza tra i popoli, distruggono l’economia, bruciano posti di lavoro, diritti e ambiente.

Manifestazione che si tiene anche per le vie di Lecce.

“Fermiamo la criminale follia delle guerre!” e “L’Italia deve dire basta alla guerra! Lo deve dire ora!” sono gli slogan delle iniziative che si svolgono in tutta Italia