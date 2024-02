Stop alla guerra: in città sfilano ragazzi e ragazze per dire no a tutti i conflitti

Oggi è la giornata nazionale di mobilitazione per il “Cessate il fuoco in Palestina ed in Ucraina” promossa dalle coalizioni di associazioni pacifiste Europe for Peace ed AssisiPaceGiusta per riaffermare l’impegno contro le guerre e il riarmo, che oltre a distruggere vite e la convivenza tra i popoli, distruggono l’economia, bruciano posti di lavoro, diritti e ambiente. Si manifesta anche per le vie di Lecce.

“Fermiamo la criminale follia delle guerre!” e “L’Italia deve dire basta alla guerra! Lo deve dire ora!” sono gli slogan delle iniziative che si svolgono in tutta Italia