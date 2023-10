Scuole chiuse oggi per l'allerta meteo: dalla Toscana all'Emilia Romagna fino al Friuli e Veneto, ecco quali sono

Quali scuole saranno chiuse domani, 31 ottobre, per il maltempo? Oggi, 30 ottobre, in Emila Romagna sono rimaste chiuse le scuole di 19 comuni. A spiegarlo è Andrea Massari, presidente della provincia e sindaco di Fidenza, dopo l'incontro in prefettura di ieri sera. Lezioni sospese ad Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo val di Taro, Compiano, Corniglio, Fornovo, Langhirano, Lesignano Bagni, Monchio delle Corti, Palanzano, Solignano, Terenzo, Tizzano, Tornolo, Varano Melegari, Varsi.

Le scuole chiuse il 30 ottobre

Tantissimi gli istituti scolastici che non hanno aperto in Toscana il 30 ottobre. In particolare nei comuni di: Piombino, Livorno, Collesalvetti, Cecina, tutti i Comuni dell’Isola d’Elba (Portoferraio, Campo nell’Elba, Marciana, Marciana Marina, Capoliveri e Porto Azzurro), Carrara e tutti i comuni della Lunigiana, Pescaglia, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Barga, Gallicano, Unione dei Comuni della Garfagnana, Viareggio, Massarosa, Camaiore, Forte dei Marmi, Stazzema, Seravezza.

Quali saranno chiuse il 31 ottobre

Se il maltempo dovesse persistere, è probabile che le scuole potrebbero rimanere chiuse anche domani, martedì 31 ottobre. Il monitoraggio è costante da parte di Protezione Civile e sindaci.

Diversi istituti non apriranno, ecco quali in base alle comunicazioni ufficiali.

Toscana

Per il momento, è certo che a rimanere chiuse in Toscana il 31 ottobre saranno tutte le scuole di ogni ordine e grado di Borgo a Mozzano. A renderlo noto è il sindaco Patrizio Andreuccetti in una nota pubblica su Facebook. Anche a Grado è stato preso lo stesso provvedimento. Chiuse le scuole anche a Viareggio,Massarosa,Camaiore,Forte Marmi,Stazzema e Seravezza.

#infoGrado #scuole 👧🏻🧒🏼



domani, 31 ottobre 2023, scuole di ogni ordine e grado #chiuse per allerta meteo 🟠 arancione

👇🏻 qui l’Ordinanza del Commissario straordinario del Comune di #Grado pic.twitter.com/CpiwgJ9I4i — Comune di Grado (@comunedigrado) October 30, 2023

Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna, dove è prevista un’allerta rossa per il maltempo domani, le zone più attenzionate sono l’alta Val Taro, Val Parma e Val Baganza. Alcuni comuni hanno deciso di tenere chiuse le scuole. Ecco un elenco in aggiornamento dei comuni che hanno deciso di chiudere le scuole domani: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Corniglio, Fornovo, Langhirano, Lesignano Bagni, Monchio delle Corti, Palanzano, Solignano, Terenzo, Tizzano, Tornolo, Varano Melegari e Varsi.

Friuli

Scuole chiuse domani anche in Friuli Venezia Giulia, dove è in vigore una allerta arancione. Il 31 ottobre a non aprire saranno le scuole di Grado, in Provincia di Gorizia, dove l'acqua alta ha trasformato le strade in piccoli fiumi, Lo ha disposto una Ordinanza del Commissario straordinario del Comune.

Veneto

Considerate le criticità a causa del maltempo che potrebbero verificarsi sul territorio Veneto e in particolare sulla viabilità anche locale, la comunicazione rivolta ai sindaci invita a valutare con la massima attenzione anche la chiusura delle scuole per la giornata di domani, 31 ottobre. Lo segnala la Protezione civile del Veneto di concerto con il presidente della Regione Luca Zaia e l'assessore alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin. «Nel tardo pomeriggio di oggi, analizzati gli ultimi bollettini meteo e gli avvisi di criticità idrogeologica e idraulica, abbiamo fatto il punto con le strutture della Protezione civile regionale e l'assessore Gianpaolo Bottacin, che sta seguendo direttamente l'evolversi del maltempo - dice Zaia -. Ci aspettano ore dove sono previsti dagli esperti fenomeni che tenderanno a divenire più persistenti, specie sulle zone centrosettentrionali della nostra regione. Avremo con ogni probabilità forti rovesci e locali temporali». «Ho chiesto alle strutture della Protezione civile la massima attenzione - sottolinea Zaia -, coinvolgendo tutto il sistema istituzionale e associativo, garantendo tutto il supporto che verrà richiesto dai territori, in conformità a quanto disposto dall'ordinamento statale e regionale e dai Piani comunali di protezione civile, in sinergia e collaborazione con tutti gli enti e gli organismi del sistema regionale che sono chiamati a concorrere al superamento delle situazioni di emergenza».