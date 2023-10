La tempesta Celine minaccia l'Italia: piogge e vento forte

Rischio inondazioni, temporali e forti raffiche di vento. In Francia è allerta per la tempesta Celine. Le conseguenze arriveranno anche in Italia, come confermato da Meteo France. Quando? Già dalla nuova settimana, che sarà caratterizzata da un periodo turbolento. Intanto, nelle prossime ore avremo qualche rovescio residuo su Friuli Venezia Giulia, Umbria meridionale, Lazio e Campania con quantitativi cumulati comunque deboli. Ma dove e quando colpirà la perturbazione? Andiamolo a scoprire.

Dove colpirà: piogge al Nord

Il nuovo ciclone, spiega Gussoni di Meteo.it, «porterà piogge diffuse per il 31 Ottobre, ma i fenomeni più intensi sono previsti in anticipo, già da lunedì 30 Ottobre: si tratterà di piogge potenzialmente alluvionali su Liguria di Levante ed Alta Toscana, si prevedono oltre 100 mm in 24 ore con punte massime di 200 mm sui rilievi di questa zona». Per la festa delle zucche, si prevede forte vento mentre le piogge dal primo pomeriggio lasceranno gradualmente il nostro Paese: ombrelli aperti comunque al mattino con fenomeni anche forti, soprattutto al Nord-Est e sul versante tirrenico, le stesse zone colpite da frequenti precipitazioni negli ultimi giorni.