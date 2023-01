Milano, scomparsa ragazza di 16 anni che studia a Pavia: Miriam Haida non si trova da 4 giorni. Seconda denuncia in poche ore

Due ragazze sono scomparse in Lombardia. Per entrambe è stata sporta denuncia ma i due fatti non sembrano collegati. Dopo il primo caso a Gazzaniga (provincia di Bergamo), dove risulta dispersa una ragazza di 17 anni che vive con la famiglia nella frazione Orezzo, da lunedì scorso 9 gennaio non si hanno più notizie di Miriam Haida, 16 anni, residente con la famiglia a Casarile (Milano) e studentessa all'istituto professionale (sezione alberghiera) Cossa di Pavia.

La ragazza è alta un metro e 45 centimetri, ha capelli lunghi e neri; al momento della scomparsa indossava una giacca viola e pantaloni tipo jeans. Nei giorni scorsi sono arrivate segnalazioni su una sua possibile presenza alle stazioni di Pavia e Lodi e alla fermata della metropolitana di Famagosta a Milano, ma sino ad ora senza nessun riscontro. Il suo telefonino continua ad essere spento.

I familiari, che hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri, continuano a cercarla sperando che al più presto Miriam si faccia viva. Silvana Cantoro, sindaco di Casarile (Pavia), ha lanciato a sua volta un appello invitando chiunque possa fornire notizie utili a contattare la famiglia della ragazza o la stazione dei carabinieri di Binasco (Milano).