Il saluto del Lecce ai suoi tifosi dopo la vittoria di Bergamo Video

La vittoria di Bergamo per 2-1 ha rilanciato le ambizioni del Lecce, ora a 10 punti sul Verona terz'ultimo e con concrete chance di centrare la salvezza in serie A. Il successo contro l'Atalanta, squadra che punta alla Champions, ha alimentato nella tifoseria giallorossa grande entusiasmo. Settore ospiti sold out e grande fiducia tra i supporters salentini prima del match. Incitamento continuo duranta la gara poi, al triplice fischio finale che ha sancito il successo grazie ai gol di Ceesay e Blin, è esplosa la festa. Il Lecce è andato a salutare la sua gente ricevendo in cambio ancora cori e applausi. Non solo dal settore più caldo ma anche dalla tribuna centrale, dove erano presenti tantissimi salentini che hanno visto vincere la squadra del cuore. Ecco il video.