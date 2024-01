Uomo ucciso a coltellate, arrestata la moglie: l'omicidio all'alba a Martinengo. La donna era stata ieri dallo psichiatra

Omicidio questa mattina in provincia di Bergamo: una donna di 46 anni è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il marito, di 56 anni, a coltellate. L'episodio, di cui non si conoscono ancora i dettagli, è avvenuto all'alba a Martinengo, nella Bassa bergamasca, in via Cascina Lombarda. Sul posto i carabinieri. La donna è stata portata in caserma. La coppia ha una figlia di 5 anni.

Uomo ucciso a coltellate, arrestata la moglie: ieri era stata dallo psichiatra

La 46enne era stata sottoposta ieri mattina a una visita psichiatrica.