Giorgia torna in Italia: la 15enne con la sindrome di Berdon sarà curata a Bergamo. La polemica di Lucarelli

Giorgia rientrerà in Italia. La ragazzina di Lecce affetta da una rarissima malattia, la Sindrome di Berdon, che le ha “bloccato” l'intestino e che le impedisce di mangiare da quando ha un anno, è stata negli Stati Uniti per un delicato intervento: sarà curata nei prossimi giorni a Bergamo.

Nelle scorse settimane ha dovuto affrontare un altro delicato intervento nell'ospedale di Pittsburgh, negli Usa, dove più di dieci anni fa ha subito un multitrapianto di organi.

Giorgia è stata in sala operatoria per dieci ore. Quasi un miracolo che Giorgia Pagano - stupenda e coraggiosa - sia ancora in vita.

Anche se una vita passata quasi interamente nelle corsie degli ospedali a cercare di contrastare questa terribile malattia. Al suo fianco sempre la famiglia, a partire dalla madre Elisa Barone, che da 14 anni non fa altro che dedicarsi a una missione: salvare la vita a sua figlia e garantirle un futuro.

La polemica di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli, sui propri profili social da milioni di follower, aveva espresso dubbi e perplessità in relazione alle spese che la Asl Puglia sostiene, ormai da anni, per mantenere la piccola Giorgia Pagano a Pittsburgh, in America, dove la ragazzina, affetta da una malattia rarissima, ha subìto il trapianto dell'intestino. Tanto che l'assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese, aveva risposto giustificando l'operato della Asl e annunciando che un sopralluogo a Pittsburgh.