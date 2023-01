Nuovo intervento in America per la ragazzina che non può mangiare. Il Salento prega per Giorgia

Il Salento prega per la piccola Giorgia. Che adesso ha 14 anni e in queste ore è sottoposta ad un altro delicato intervento nell'ospedale di Pittsburgh, negli Usa, dove più di dieci anni fa ha subito un multitrapianto di organi. Giorgia è in sala operatoria già da sette ore e l'operazione è ancora a metà.

Malattia rarissima che impedisce di mangiare

La ragazzina di Lecce è affetta da una rarissima malattia, la Sindrome di Berdon che le ha “bloccato” l'intestino e che le impedisce di mangiare da quando ha un anno.

Quasi un miracolo che Giorgia Pagano - stupenda e coraggiosa - sia ancora in vita. Anche se una vita passata quasi interamente nelle corsie degli ospedali a cercare di contrastare questa terribile malattia. Al suo fianco sempre la famiglia, a partire dalla madre Elisa Barone, che da 14 anni non fa altro che dedicarsi a una missione: salvare la vita a sua figlia e garantirle un futuro.

Quattro interventi in uno: l'appello della madre

E proprio da Elisa, dalla pagina Facebook "Aiutiamo Gorgia", è arrivata la notizia dell'ennesima sfida per la ragazina: «E' arrivato il giorno del grosso intervento, un intervento che per 2 anni i medici hanno cercato di evitare ma alla fine è necessario. 4 interventi in 1.. lavoreranno sullo stomaco, intestino ileo, poi intestino digiuno, poi vicino all'utero per togliere tante aderenze, e ancora sui muscoli completamente aperti ( non c'entra nulla la diastasi)..e poi anche sulla pelle... vi chiedo di stringervi tutti con noi e pregare Dio di condurre le mani dei chirurghi (saranno in 4 in sala operatoria) e che il decorso operstorio sia il più semplice possibile per la mia bambina, perché a 14 anni , si è ancora bambini...e lei è la mia bambina..».

E ora il Salento, che ha sempre seguito la storia di Giorgia, prega per lei.