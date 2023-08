"Trent'anni fa gli albanesi in Italia, oggi gli italiani in vacanza in Albania". Polemiche sul post del premier Edi Rama

Tra serio e faceto, non manca di suscitare polemiche il post del primo ministro albanese, Edi Rama, che ieri - giornata in cui si è celebrato l'anniversario dell'arrivo della nave Vlora a Bari - ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un meme in cui compare la foto della nave in porto e la seguente frase: "1991: Albanesi partono per l'Italia. 2023: Italiani partono in ferie per l'Albania".

La frase che accompagna il meme è: "E aspetta, non hai ancora visto niente".

Prezzi abbordabili

Il meme si riferisce alle recenti inchieste che vogliono l'Italia e la Puglia in particolare, sempre più care come meta turistica.

Di contro, cresce con percentuali a due cifre il numero di italiani (e tra essi tanti pugliesi) che scelgono invece l'Albania per le loro vacanze estive al mare. L'Albania, infatti, che nell'ultimo decennio ha fatto passi da gigante sul fronte dell'accoglienza turistica, rimane una delle poche mete turistiche che riescono a mantenere ancora dei prezzi abbordabili.