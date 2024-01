Una richiesta di aiuto e soccorso in Italia che al momento non ha ritrovato riscontro. È quella lanciata attraverso l'avvocato Vito Leonardo Candeloro per il trasporto di una 52enne della provincia di Bari dall'Ospedale Universitario Traumi di Tirana alla clinica chirurgica toracica del Policlinico di Bari. La donna si trova in Albania ricoverata con un proiettile di un arma da fuoco conficcato nello sterno, dopo che le ha colpito l'orecchio e la gola. Lo sparo sarebbe partito da uno sconosciuto, forse un passante, indirizzato in aria ma rimbalzato durante i festeggiamenti in una delle strade centrali del Paese al di là dell'Adriatico sulla donna, che si ritroverebbe con un polmone perforato. Il ricovero d'urgenza pare abbia escluso il pericolo di vita ma ha confermato la necessità di un intervento che i medici della struttura sanitaria albanese, secondo quanto riferisce Candeloro, non vogliono eseguire. Gli stessi però starebbero negando l'autorizzazione del trasporto in ambulanza via traghetto, per un rischio troppo elevato: serve un aereo o un elicottero

La storia

«Abbiamo contattato il Policlinico e per oggi siamo in attesa ella cartella clinica – spiega il legale della famiglia - prima di quel momento non potrà avvenire alcun trasferimento. Abbiamo intanto contattato compagnie private per effettuare a spese della famiglia il trasbordo. Hanno riferito che sono necessari all'incirca 15 mila euro».

Il tutto in attesa che dall'ambasciata, chiusa durante il Capodanno, si muova per dare una risposta.

«Le condizioni della signora, ricoverata in un ospedale di Tirana, sono stabili al momento - spiega l'avvocato -, ma il proiettile dovrà essere estratto. I medici albanesi però hanno dichiarato che non possono intervenire loro, ma è necessario che venga trasferita in Italia, anche se non hanno dato una motivazione al riguardo. Al momento un funzionario ci ha risposto informalmente che il problema dovrà risolverlo la famiglia, con i costi a carico della stessa. Il problema sorge nel trasferimento, in quanto può essere effettuato su indicazione dei medici solo attraverso soccorso aereo o elisoccorso (hanno dichiarato non indicato il trasporto con il traghetto). Questo trasferimento è necessario che venga fatto entro una settimana a partire dall'1 gennaio». Nella capitale albanese, ad assistere la 52enne, è rimasto il marito, mentre i figli e gli altri parenti sono rientrati in Italia.

«Abbiamo messo in moto la procedura tramite il canale diplomatico - spiega Candeloro -, ma allo stato non c'è ancora nessuna indicazione per il trasporto. Il nostro appello è indirizzato alle autorità competenti affinché si faccia presto».