Ramadani fa chiarezza: "Le mie parole sono state tradotte in maniera errata. Forza Lecce"

E' intervenuto in prima persona, Ylber Ramadani, centrocampista del Lecce, per fare chiarezza su alcune sue dichiarazioni rilasciate alla trasmissione Analiza Kuqezi e riportate - a suo dire - in maniera distorta. Al punto da creare un po' di malumore tra i tifosi giallorossi. Secondo Ramadani la traduzione in lingua italiana di alcuni passaggi della sua intervista circa il presunto interessamento dell’Inter, originato dalla presenza del ds nerazzurro Piero Ausilio in occasione del match internazionale Albania-Repubblica Ceca, non sarebbe stata fedele alle sue dichiarazioni.

E così ieri sera, il regista del Lecce e della Nazionale albanese, ha deciso di chiarire la situazione pubblicando un lungo messaggio sul suo profilo Instagram: "Lunedì sono intervenuto ad una trasmissione televisiva su Supersport in Albania - ha scritto Ramadani -. Mi sono state rivolte alcune domande alle quali ho risposto, ma poi con la traduzione qui in Italia il senso non è stato ben riportato e compreso. Mi è stato chiesto di un presunto interessamento dell'Inter con il loro direttore sportivo che ha seguito alcune gare della Nazionale Albanese. Io, semplicemente, ho risposto dicendo di non saperese se ci possa essere questo interessamento, ma se così fosse sarebbe, come per qualsiasi calciatore, una motivazione in più. Inoltre, mi è stato chiesto se dovessi segnare un gol nella prossima sfida con il Milan. A tale quesito ho detto che se dovessi riuscirci rifarei l'intervista nuovamente e regalerei la mia maglia alla trasmissione. Forza Lecce".