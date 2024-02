Traffico di farmaci con l'Albania: medico di base e farmacisti condannati a risarcire più di mezzo milione

False ricette per procurarsi medicinali costosi da consegnare a un ricettatore e venderli quindi in Albania. È accaduto in provincia di Bari, a Conversano, dove un medico di base è stato chiamato alla Corte dei Conti a risarcire - insieme ad alcuni farmacisti - i danni causati all'Erario per un totale di oltre mezzo milione di euro, ovvero 568.909 euro. Coinvolti nel giro, «dolosamente o anche in modo solo gravemente colposo» scrive la Procura contabile - anche diversi farmacisti.

Le indagini

Il medico, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, faceva false ricette «al duplice scopo di procurarsi medicinali, anche ad alto costo, da consegnare ad un ricettatore per la rivendita in Albania nonché la promozione della vendita, dietro compensi illeciti, di medicinali proposti da informatori scientifici».

I farmacisti coinvolti accettavano la consegna continua di un cospicuo numero di ricette, intestate a pazienti ignari, da parte dello stesso medico che ritirava personalmente i medicinali falsamente prescritti. Il giudizio è stato definito con sentenza di condanna, ad oggi non ancora impugnata.