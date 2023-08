Icon of the Seas, perché questa foto (gioiosa) della nave più grande al mondo sta scatenando il dibattito?

Secondo i suoi costruttori, e la nave da crociera piu grande del mondo. "The Icon of the Seas", il cui viaggio inaugurale e previsto per il gennaio 2024, ha visto la luce nei cantieri navali di Turku, in Finlandia, nonostante i detrattori, che parlano di «mostruosita anti-ambientale».

Icon of the Seas, la nave più grande al mondo

La nave, commissionata dalla compagnia di navigazione Royal Caribbean, sembra una piccola citta, con sette piscine, il parco, i negozi e una pista di pattinaggio.

La foto delle polemiche

Quando a luglio la foto dall'alto della nava è diventata virale a luglio il primo impatto è stato di esaltazione per il lusso, i colori e le tantissime attività presenti sul ponte. Ma non tutti hanno apprezzato questa sfarzosa rappresentazione di divertimento e relax in mare. In poco tempo la Icon of the Seas è stata etichettata come una «mostruosità», una «Icona della malattia» e definita «pacchiana e volgare». Ma cosa c'è nell'immagine che provoca emozioni così forti? Secondo Tom Davis, professore di psicologia all'Università dell'Alabama ascoltato dalla Cnn, il fatto che si tratti di un rendering e non di una vera e propria fotografia, gioca un ruolo cruciale. «Dà quasi l'impressione di una nave bassa, accatastata. In realtà questo potrebbe essere un gioco di prospettiva, poiché la nave reale è apparentemente tre o quattro volte più lunga dell'idea che trasmette l'immagine. Le foto di profilo aggiungono un senso più ragionevole ed equilibrato», ha dichiarato.

L'aspetto emozionale

La reazione degli utenti potrebbe dipendere da molte variabili, comprese ansie e fobie personali. «Per alcuni - ha proseguito il professore - una nave di queste dimensioni con così tanto carico probabilmente rappresenta molto divertimento. Per altri, che potrebbero non essere mai stati in crociera, potrebbe essere troppo da assimilare tutto in una volta. Le paure per le situazioni sociali, il mare aperto, i piccoli spazi sono un problema? Allora questa immagine potrebbe scatenare ricordi di tutto, dalle notizie sui virus ai film come "Lo squalo", "L'avventura del Poseidon" e "Titanic».