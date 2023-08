Re Carlo, il rimpasto reale e i nuovi incarichi militari: William a capo dell'unità di Harry, a Kate e Sophie i titoli di Andrea

Rimpasto reale. Re Carlo affida nuovi incarichi militari ai membri della Royal Family alla luce dell'uscita di Harry (che ha perso il titolo di "sua altezza reale") e dello scandalo del principe Andrea. Ecco come cambieranno i ruoli.

William al comando dell'unità di Harry

Questo sarà il cambiamento che farà più soffrire il principe Harry. William assumerà infatti il comando della vecchia unità dell'esercito di Harry. Sua Maestà ha deciso di nominare suo figlio maggiore colonnello in capo dell'Army Air Corps, in cui il duca di Sussex ha servito come pilota di elicotteri Apache in Afghanistan, assegnando anche alla principessa del Galles tre nuovi ruoli.

Kate e Sophie e i vecchi ruoli di Andrea

Tra quelli dati a Kate c'è Commodore-in-Chief of the Fleet Air Arm - un titolo precedentemente detenuto dal principe Andrea prima che gli fosse tolto e restituito alla regina mentre affrontava un processo civile per violenza sessuale che in seguito pagò milioni per risolvere .Un altro dei titoli che appartaneva al duca di York, colonnello in capo del reggimento reale irlandese, è stato conferito a Sophie, duchessa di Edimburgo dal re Carlo, il che significa che Andrea non ha riacquistato nessuno dei suoi precedenti incarichi nel rimpasto.

William colonello dell'Areonautica



Annunciando i cambiamenti, il Ministero della Difesa ha dichiarato che William, qualificato come pilota di ricerca e soccorso della RAF, è ora colonnello in capo dell'Aeronautica Militare.

Significa che rappresenterà l'ala aviotrasportata dell'esercito, inclusa l'ex unità di suo fratello - 662 Squadron - con un commentatore reale che afferma che lo stesso Harry avrebbe potuto essere in linea per il ruolo in precedenza. William è anche diventato Royal Honorary Air Commodore presso la RAF Valley in Galles - in precedenza ha trascorso tre anni alla base di Anglesey, prendendo parte a 156 missioni di ricerca e soccorso e salvando 149 persone. Il principe apparteneva allo squadrone 202 della RAF con i colleghi che lo consideravano un pilota eccezionale e come "uno di famiglia". Sebbene le operazioni di ricerca e soccorso siano state privatizzate nel 2016, la RAF Valley rimane una struttura di addestramento per piloti ed equipaggi di jet veloci. Ha anche aggiunto il colonnello in capo del reggimento Mercian al suo crescente elenco di impegni militari.

Il nonno pilota di Kate



Oltre a Commordore-in-Chief of the Fleet Air Arm, Kate ha assunto la posizione di Royal Honorary Air Commodore presso la RAF Coningsby, un titolo precedentemente detenuto da suo marito, che aveva svolto il ruolo presso la base del Lincolnshire per 15 anni dal 2008 . La principessa ha legami familiari con la RAF poiché suo nonno paterno ha servito come pilota di caccia durante la seconda guerra mondiale e ha volato con il defunto duca di Edimburgo negli anni '60. Il Capitano Peter Middleton - che era il copilota del Duca sui voli attraverso il Sud America durante un tour reale - è morto all'età di 90 anni pochi giorni prima che il Principe e la Principessa annunciassero il loro fidanzamento nel 2010. Nel 2019 sono emerse immagini inedite del nonno della principessa con il duca. Kate è anche diventata colonnello in capo delle Queen's Dragoon Guards, conosciute come Welsh Cavalry, un compito svolto da suo suocero Carlo quando era principe di Galles.

I nuovi ruoli di Re Carlo ereditati da Eisabetta

Nel frattempo, King Charles ha deciso di assumere lui stesso otto dei ruoli della sua defunta madre, incluso lo sponsor della nave da guerra HMS Queen Elizabeth della Royal Navy. Ora è colonnello in capo delle Royal Scots Dragoon Guards, del Royal Tank Regiment e del Royal Regiment of Scotland; Capitano Generale sia della Royal Artillery che della Honorable Artillery Company; Royal Honorary Air Commodore della RAF Marham e Air Commodore-in-Chief del RAF Regiment. Camilla, invece, diventa patrona del dipartimento dei cappellani dell'esercito reale, una posizione ricoperta dalla defunta regina. Il duca di Edimburgo ha seguito le orme di suo padre, il principe Filippo, per diventare colonnello in capo degli ussari reali della regina, che è rimasto vacante quando il duca è morto nel 2021.

I titoli di Edoardo



Edward succede anche a suo fratello Carlo come colonnello in capo dei Royal Dragoon Guards. Sua moglie Sophie ha assunto la carica di colonnello reale di The Queen's Own Yeomanry oltre alla posizione di colonnello in capo del Royal Irish Regiment. La principessa reale è stata nominata vice colonnello in capo del reggimento reale di Scozia dal re in riconoscimento dei suoi forti legami con il paese. Il cugino della defunta regina, il duca di Gloucester, diventa commodoro in capo della Royal Auxiliary Air Force, e la duchessa di Gloucester è il colonnello in capo del corpo dell'aiutante generale, entrambi detenuti da Elisabetta II. La defunta regina, morta un anno fa il mese prossimo, deteneva più di 50 gradi e incarichi nel Regno Unito e nel servizio armato del Commonwealth. Buckingham Palace ha dichiarato: "Dopo l'adesione di Sua Maestà, il Re è lieto di annunciare ulteriori nomine militari per i membri lavoratori della famiglia reale. "Le nuove nomine continueranno a riflettere lo stretto rapporto tra le forze armate e la famiglia reale durante il regno di Sua Maestà".