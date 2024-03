«Kate Middleton è in coma», «ha donato un rene al Re», il palazzo smentisce le teorie (assurde) sulla sua salute: «Ecco come sta davvero»

C'è chi dice sia in coma, chi abbia donato un rene a Re Carlo. Altri (i più spiritosi) suggeriscono che la principessa si stia riprendendo da un lifting brasiliano. Ma la domanda che si fanno tutti (sudditi in primis) è: che fine ha fatto Kate Middleton? Chiusa nell’Adelaide Cottage di Windsor, in convalescenza dopo l’intervento all’addome subito lo scorso 16 gennaio, la principessa è un fantasma. Non si fa vedere da mesi e non riapparirà in pubblico fino ad aprile. Un’eccessiva segretezza che ha spinto i media a chiedere spiegazioni agli uffici di Kate e William a Kensington Palace.