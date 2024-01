Kate Middleton, il mistero della cicatrice nascosta dai capelli. Lo sport, la dieta e il ricovero che nessuno sa spiegare

La Gran Bretagna è davvero sconvolta per la notizia improvvisa dell’operazione all’addome cui è stata sottoposta Catherine, la principessa del Galles e futura regina. Si ha la sensazione che si sia improvvisamente e seriamente ammalato un membro giovane della propria famiglia, ha scritto il Daily Mail. La prognosi che prevede due settimane di ricovero in ospedale, e almeno altri due mesi di convalescenza, fa pensare a un intervento invasivo per qualcosa di grave. L’annuncio ha colto tutti di sorpresa anche perché la Principessa era percepita come indistruttibile: la corporatura snella e flessuosa, il sorriso spontaneo e frequente, i capelli lunghi e lucidi l’hanno sempre fatta sembrare l’essenza stessa della buona salute. È stata attenta a mantenersi in forma e ad alimentarsi nel modo più corretto, e a 42 anni ne dimostra una decina in meno. Merito di uno stile di vita nel quale non sono mai mancati gli allenamenti quotidiani e la pratica di molti sport.

Kate Middleton, dall'endometriosi alle malattie infiammatorie intestinali: tutte le ipotesi del ricovero secondo gli esperti

Sempre in forma

È una fanatica del plank in palestra e delle nuotate in acqua fredda: «Più fa freddo e meglio è – ha confessato tempo fa -.

Adoro le nuotate al punto che mi tuffo mentre è buio e piove, e William grida: sei pazza!». Gioca a tennis quasi ogni giorno, anche con campioni come Emma Raducanu e Roger Federer. A Kensington si era iscritta all’esclusivo Hurlingham Club, ma ora lei e William giocano nel campo privato che hanno ad Hanmer House, nel Norfolk. È anche socia dell’Harbour Club, un’elegante palestra londinese che costa quattromila euro l’anno, e che fu frequentata anche da Lady Diana.

Lo sport

Il suo sport preferito è l’hockey su erba, che ha praticato la prima volta, da adolescente, alla prep school di St Andrew’s nel Berkshire. Ma pattina anche molto bene, e quando è andata nel 2018 con William in Svezia per una visita ufficiale non ha resistito e ha chiesto di partecipare a un incontro di hockey su ghiaccio. Pratica la vela e il canottaggio, corre con i suoi cani nel parco di Windsor e dedica all’attività fisica un’ora ogni mattina.

La dieta

Per la dieta si affida ai consigli dell’esperta Louise Parker, che ha incontrato dopo avere dato alla luce il primogenito, George, e che propone una semplice serie di cambiamenti per «ottenere in modo permanente e senza sforzo il corpo che desideri».

Il mistero della cicatrice

Non c’è insomma niente che si potesse fare per mantenersi in salute che la principessa del Galles non abbia fatto, e questo rende ancora più sconcertante la patologia che l’ha colpita. Prima del ricovero alla London Clinic non aveva avuto nessun disturbo particolare, se non le violente nausee che l’hanno tormentata durante le tre gravidanze. Vicino alla tempia sinistra, nascosta dai capelli, ha una lunga cicatrice della quale non è mai stata spiegata la causa: forse un incidente sportivo, forse un maldestro procedimento al momento della nascita.

L'ansia dei britannici

I britannici sperano che si rimetta presto e bene, e che torni ad occupare l’indispensabile ruolo che ha finora svolto nella Royal Family, sostenendola con i sorrisi, con la presenza, con le mediazioni e con quel tocco di modernità imposto con discrezione nel tempo, senza le forzature di Diana e di Meghan. Dicono che dopo la morte del principe Filippo e della regina Elisabetta sia ora lei al comando, senza farlo troppo vedere, e c’è bisogno che torni in fretta al timone della ditta.