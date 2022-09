Meteo, il maltempo non finisce nel weekend: allerta arancione per altre 24 ore

L'ultimo week-end di settembre è stato condizionato dal maltempo e soprattutto dalle forti piogge. Almeno fino a metà della prossima settimana, le piogge saranno persistenti ed abbondanti, inizialmente al Centro-Nord e poi anche verso il Sud con possibile estensione anche a Marche, Abruzzo e Molise. «E nelle prossime 100 ore sarà il periodo delle grandi piogge». A confermare il quadro il meteorologo del sito ilmeteo.it, Mattia Gussoni.

Allerta arancione in Puglia

Allerta arancione per rischio idrogeologico ed idrogeologico per temporali su tutta la Puglia (esclusi Salento e Bacini del Lato e del Lenne) dalle ore 20:00 di oggi, domenica 25 settembre, e per le successive quattro ore. L'allerta arancione proseguirà anche nella giornata di domani. Allerta gialla, invece, dalla mezzanotte del 26 settembre, per le successive 20 ore, per rischio idrogeologico ed idrogeologico per temporali su Salento e Bacini del Lato e del Lenne. Secondo la Protezione civile, da domenica pomeriggio e per le successive 24-36 ore si prevedono venti da forti a burrasca a prevalente componente meridionale anche sulla Puglia con mareggiate lungo le coste esposte.

Da domattina, lunedì 26 settembre, e per le successive 18-24 ore si prevede il persistere di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità anche sulla Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.