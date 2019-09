Milano, madre e figlia giù da ottavo piano: la donna aveva lasciato un messaggio di addio sui social

Tragedia a Milano. Poco prima delle 15 una madre è precipitata insieme alla figlia di due anni dall'ottavo piano di un palazzo in pieno centro, in viale Regina Margherita. I corpi sono stati trovati in fondo alla tromba delle scale. Per la donna, 43 anni, all'arrivo dei soccorsi, non c'era già più nulla da fare: sarebbe morta sul colpo. La figlia è stata soccorsa ancora viva ma le sue condizioni sono disperate: ora si trova all'ospedale Niguarda dove è in cura per una frattura al bacino e lesioni a milza e polmoni. Sulla vicenda sta indagando la Questura.



La donna avrebbe lasciato un messaggio d'addio sui social. A quanto pare, temeva che le avrebbero tolto la bambina per affidarla ad altri. Si parla di una situazione familiare difficile tanto che era già in contatto con gli assistenti sociali. Al suo arrivo davanti all'edificio signorile da cui è precipitata morendo sul colpo, si è rivolta alla portinaia chiedendo di un ufficio legale che si trova a piano terra, forse un pretesto per poter entrare. La 43enne infatti non si è diretta verso lo studio ma è salita all'ottavo piano da dove si è gettata con la figlia, che è ricoverata all'ospedale Niguarda in prognosi riservata.

