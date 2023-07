Madonna, ecco come è nato il malore. «Prove sfiancanti, a 64 anni voleva competere con Taylor Swift e Pink»

Madonna è tornata a casa, ma le sue condizioni hanno fatto preoccupare (e non poco) i fan e i suoi cari dopo il ricovero in terapia intensiva. La regina del Pop, che ha 64 anni, sembra si sia spinta oltre i suoi limiti per preparare il tanto atteso tour "Celebration". Quel malore improvviso sarebbe nato proprio per la sua voglia di "competere" con star più giovani come Taylor Swift e Pink. È questa la preoccupazione delle persone a lei vicine, che hanno parlato al Sun. «Stava facendo gli straordinari, ma ha chiaramente esagerato. E le persone intorno a lei le hanno ricordato che non ha più 45 anni, figuriamoci 25. Aveva bisogno di calmarsi. Spingere se stessa così forte era estremamente rischioso», ha rivelato la fonte.

Sia Taylor Swift, 33 anni, che Pink, che ne ha 43, hanno dato vita a tour spettacolari.

Taylor Swift ha cantato per oltre quattro ore a ogni data, Pink ha stupito il pubblico con acrobazie per aria diversi metri sopra le teste degli spettatori. Madonna, per far loro concorrenza, si sarebbe sottoposta a ore estenuanti di prove che hanno messo a dura prova il suo corpo. Le persone a lei vicine hanno notato lo sforzo fisico che stava sopportando.

Le prove distruttive di Madonna

«Madonna era di buon umore prima di sentirsi male, ma alcuni amici l'avevano incoraggiata ad andare più cauta e a riposarsi a causa del programma estenuante che aveva davanti a sé», ha detto una fonte al Sun. «Molti di noi sentono che i continui commenti sulla sua età l'abbiano messa sotto pressione per competere, quindi siamo sollevati dal fatto che sia stata costretta a prendersi una pausa e mettere la sua salute al primo posto. La gente era davvero preoccupata per lei. Tutti hanno pensato che sarebbe potuto succedere qualcosa di brutto, ma solo pochi sono stati abbastanza coraggiosi da dirle che erano preoccupati», ha aggiunto la fonte.

La cantante di "Like a Virgin" sembra che avesse trascorso 12 ore al giorno al Nassau Coliseum di Uniondale, New York, per preparare il suo tour di 84 date nelle settimane precedenti il malore. Il tour, che doveva iniziare il 15 luglio, da allora è stato sospeso. Madonna è stata ricoverata in terapia intensiva per diversi giorni dopo che le era stata diagnosticata una «grave infezione batterica» ​​che i medici ritengono sia nata da una febbre non segnalata per un mese e che la cantante aveva cercato di soffocare durante le prove faticose.