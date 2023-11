Xolidayboy, cantante russo sviene sul palco dopo aver scoperto di dover combattere in Ucraina. «È in stato depressivo»

È svenuto sul palco durante un'esibizione Xolidayboy, cantante e TikToker russo. Ricoverato all'ospedale di Stavropol a causa di un disturbo del sistema nervoso autonomo, il 23enne sembra aver avuto un malore a seguito della notizia del suo arruolamento in Ucraina. Poche ore prima del concerto, infatti, il cantante era stato avvicinato da alcuni agenti della polizia, che gli avevano consegnato la lettera di convocazione.

La vicenda

Si chiama Ivan Minaev, in arte Xolidayboy, il cantante e TikToker russo svenuto sul palco dopo aver scoperto di essere stato chiamato per andare in guerra in Ucraina. Appena arrivato a Mineralnye Vody, cittadina termale sulle rive del fiume Kuma, il 23enne è stato infatti avvicinato da alcuni agenti di polizia, che gli hanno consegnato una convocazione per l'arruolamento militare. Un fatto, questo, che avrebbe fortemente scosso il cantante, al punto che, durante l'esibizione, sarebbe svenuto. Ricoverato all’ospedale di Stavropol, nella Russia sud-occidentale, Xolidayboy sembra aver avuto un disturbo del sistema nervoso autonomo, causato proprio dalla notizia appena ricevuta.

Come riportato dal canale SVT News, il cantante si troverebbe ora in uno stato depressivo.

Xolidayboy упал в обморок на концерте в Ставрополе — Baza



Исполнитель внезапно потерял сознание во время выступления в «Абрикос-арене». На место срочно вызвали скорую и Ивана Минаева положили в неврологическое отделение с диагнозом «расстройство вегетативной нервной системы». По… https://t.co/OtfUK4Vao0 pic.twitter.com/FM7LeXHofH — SVTV NEWS (@svtv_news) November 7, 2023

Secondo il canale ucraino, la convocazione sarebbe arrivata dopo la richiesta di Ekaterina Mizulina, membro della Camera pubblica della Federazione Russa, di cancellare i suoi concerti. Il motivo? Alcuni video del cantante contro la guerra, oltre alcuni post e immagini in cui il 23enne si definisce ucraino. Xolidayboy, infatti, è nato a Sebastopoli, in Crimea, e si è sempre definito ucraino, condannando di conseguenza l'annessione della Crimea da parte della Russia.