«Voglio arruolarmi in Ucraina»: 21enne pugliese pronto ad andare al fronte. Pioggia di insulti e attacchi sui social

Qualche giorno fa aveva condiviso un post su Facebook sulla pagina "Ucraina.Ucraini in Italia" dichiarandosi pronto ad arruolarsi come volontario in Ucraina. "Salve, mi chiamo Moris - aveva scritto - e ho 21 anni. Vorrei arruolarmi come volontariato per l'Ucraina. Qualcuno conosce come procedere e con chi parlare per poter arrivare lì?". Alla richiesta di Moris Marzia - 21enne di Statte, in provincia di Taranto - hanno risposto però gli haters con una pioggia di insulti. "Pagliaccio", "carnevale", "idiota senza neuroni": sono solo alcune delle accuse che gli sono state indirizzate

APPROFONDIMENTI BARI Dalla Puglia in Ungheria per salvare profughi ucraini: il viaggio... BARI Ucraina, don Gino rentra in Puglia con 46 migranti RIVELAZIONE Al Bano Carrisi, annullati i concerti in Russia: «Ho cambiato... LA MANIFESTAZIONE Ucraina, marcia della pace a Bari: «La guerra non si sconfigge...

La replica di Moris: «C'è chi sta comodo sul divano e chi vuole fare qualcosa per gli sfortunati»

Agli attacchi sui social nelle scorse ore Moris ha risposto con un nuovo post: "Io sono il ragazzo protagonista del video che tanto state ridicolizzando. C'è chi sta comodamente sul divano a passare il tempo a criticare gli altri spesso senza motivo, mentre c'è chi come il sottoscritto tenta di fare qualcosa per chi è più sfortunato di noi".