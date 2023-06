Lewis Capaldi si ferma durante il concerto per la sindrome di Tourette, i fan cantano «Someone you loved» al posto suo

Non un semplice coro ma un intero pubblico a disposizione del cantante Lewis Capaldi. Il motivo? L'artista si è esibito sabato al Festival di Glastonbury, in Inghilterra, tra i più famosi al mondo nel suo genere. Il cantautore avrebbe dovuto cantare per un’ora, ma Capaldi si è dovuto «arrendere».

Cosa è successo

Il cantautore si è scusato col pubblico dicendo che la sua voce si era «impallata».

Ha poi ammesso di essere molto nervoso per il fatto di esibirsi davanti a così tante persone: «Non so cosa dire. Mi sto letteralmente c*****o addosso. C’è un sacco di gente, un sacco di facce. È una cosa piuttosto surreale». Capaldi si è comunque offerto di finire la sua esibizione, «anche se non riesco a cantare bene».

Uno dei momenti più ripresi di questa situazione è stato quello in cui ha provato a cantare una delle sue canzoni più famose, «Someone you loved», fermandosi più volte senza più riuscire a continuare: il pubblico allora lo ha fatto al posto suo, con una vera e propria inversione dei ruoli.

Sindrome di Tourette, Lewis Capaldi pensa al ritiro: «Mi succede solo quando faccio musica»





Di recente Capaldi si era preso tre settimane di pausa dagli eventi. Sul palco di Glastonbury ha spiegato i motivi: «È stata una pausa per la mia salute mentale. Volevo tornare e fare “Glasto” perché è incredibile». Ha poi ringraziato il pubblico per averlo fatto sentire a suo agio e annunciato che probabilmente si prenderà un’altra pausa: «Forse non mi vedrete per il resto dell’anno», ha detto. A Capaldi è stata di recente diagnosticata la sindrome di Tourette, un disturbo neurologico che si manifesta con tic e vocalizzi che si fanno più frequenti nei periodi di forte stress o nei momenti di maggiore pressione.

Special moment at #Glastonbury as the crowd help Lewis Capaldi ❤️pic.twitter.com/tW8UxM6FW5 — Dan Walker (@mrdanwalker) June 24, 2023

Cos'è la sindrome di Tourette

La sindrome di Tourette è un disturbo del sistema nervoso che si manifesta durante l’infanzia e può poi persistere fino all’età adulta. I tic motori e vocali caratteristici della sindrome, possono variare sia nella loro natura che nella loro gravità. Quelli motori si riferiscono a movimenti muscolari involontari, come scatti del viso, sbattere le palpebre o torcere il collo. I tic vocali, invece, riguardano suoni emessi involontariamente, come grugniti, fischi o parole indesiderate. I tic non portano problemi gravi per la salute, tuttavia ne può conseguire una ridotta autostima data da stati di imbarazzo e isolamento sociale.

Oltre ai tic motori e vocali, la Sindrome di Tourette può anche manifestarsi con altri sintomi che possono influenzare la qualità di vita delle persone con questa sindrome. Questi sintomi possono includere: