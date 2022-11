Torna a casa dopo aver partorito e scopre di essere di nuovo incinta: «Due bambini a 11 mesi di distanza»

Poco dopo aver dato alla luce suo figlio, la TikToker Lorena Hinnawi ha appreso di essere incinta di una bambina. Il video è diventato virale: incredibile l'esperienza di avere due bambini a soli 11 mesi di distanza. «Tornare a casa dall'ospedale con un bambino - ha scritto Hinnawi nel video -. Solo per scoprire che sono di nuovo incinta. . . Ora il mio bambino ha un bambino. Non vedo l'ora di vederli crescere insieme».

Torna a casa dopo aver partorito e scopre di essere di nuovo incinta, il video

Il filmato ha ricevuto più di 300.000 visualizzazioni, Hinnawi ha detto che Massimo è arrivato il 27 novembre 2020 e Camilla il 26 ottobre 2021. Ha soprannominato i fratelli "gemelli irlandesi", poiché sono nati a 12 mesi l'uno dall'altro. Le mamme famose che hanno dato alla luce due gemelli irlandesi includono Britney Spears e Tori Spelling. In un altro video, Hinnawi elenca i commenti che le persone hanno fatto a lei e a suo marito quando hanno rivelato di avere due figli così vicini.

Cosa sono i gemelli irlandesi

Il termine “gemelli irlandesi” è usato per descrivere due bambini nati dalla stessa madre entro 12 mesi l’uno dall’altro o nati nello stesso anno solare. Le radici alla base del termine sono in realtà piuttosto antiche. Sia in Inghilterra che negli Stati Uniti, un massiccio afflusso di immigrazione irlandese nel 1800 ha portato a una connotazione negativa dell'espressione. Chi veniva dall'Irlanda, infatti, era accusato di essere arretrato e incolto, e si presumeva che fosse ignorante, sporco. Di conseguenza, l’uso della parola “irlandese” iniziò a essere peggiorativo. I gemelli irlandesi si legano a questo fenomeno. E con il termine si vuole prendere in giro la fertilità stereotipata delle famiglie cattoliche irlandesi, che tradizionalmente non usano il controllo delle nascite. Inoltre, implica che gli irlandesi non hanno la capacità di pianificare in anticipo o controllarsi, avendo figli in rapida successione piuttosto che distanziarli responsabilmente.

I commenti al video

"WOW, voi ragazzi non avete perso tempo", osserve un utente. "Non so come ci siate riusciti", è stato un altro commento. E altri TikTokers hanno inondato il post di commenti per condividere le proprie esperienze con i gemelli irlandesi. "Mia madre ha 6 figli e tre hanno meno di tre anni", ha scritto un altro.