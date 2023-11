Giovane nigeriana incinta morta in casa: aperta un'inchiesta

Mistero sulla morte di una giovane nigeriana, incinta al terzo mese. Il decesso della 29enne è avvenuto la sera di giovedì scorso nell'abitazione in cui la donna viveva col marito, nel quartiere San Pio a Lecce.

Morte dopo un malore

La richiesta di soccorsi è stata attivata dall'uomo, ma all'arrivo dei sanitari del 118 la donna era già morta, e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sembra però che la 29enne in gravidanza, avesse accusato altri problemi di salute nel corso della stessa giornata per cui era stata richiesta una consulenza al medico di famiglia. A tarda ora poi l'improvviso decesso, refertato dai sanitari del 118 e riferito alla Questura di Lecce.

Aperta un'inchiesta: disposta l'autopsia

La Procura di Lecce in queste ore ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia sul corpo della donna, per fugare ogni dubbio sulle cause della morte.