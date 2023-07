Federica Pellegrini è incinta, la conferma della Divina su Instagram dopo aver perso il record

“We’ll take it back!!!”. Ce lo riprenderemo. Con tre punti esclamativi. Sul pancino che diventerà pancione. E’ il modo, simpatico e sportivo, che Federica Pellegrini, Kikkafede88, ha trovato per dare l’annuncio ufficiale: diventerà mamma. E quello si riprenderanno in casa, è l’allegro augurio della Divina, è il record del mondo che, dopo lunghissimi 14 anni, le è stato appena tolto ai mondiali di nuoto a Fukuoka da una ragazzina australiana, Molly O’Callaghan, che è del 2004 ed aveva solo quattro mesi quando Federica si prendeva già una medaglia olimpica (l’argento di Atene) e non sapeva né leggere né scrivere quando, nelle indimenticabili giornate di Roma 2009, in quella Settimana da Dio, la Pellegrini vinse due ori e stabilì due record del mondo.

Il video

Ce n’è voluto de tempo! Federica, che in questi giorni è stata oggetto di chiacchiere, teleobiettivi e tutto l’armamentario di contorno sulla sua maternità (le foto “rubacchiate”, l’indizio social del marito e suo allenatore Matteo Giunta con post “Amori miei, buongiorno”, quindi al plurale), ha voluto in questo modo salutare il suo primato, che era diventato, a livello individuale, il più vecchio del mondo dopo che era appena crollato l’ultimo di un altro mito del nuoto, Michael Phelps.

La Pellegrini, che adesso è membro attivo del Comitato Internazionale Olimpico oltre che protagonista di successo negli spettacoli televisivi di intrattenimento, ha definito “amazing” la gara dei 200 stile libero cui ha appena assistito ahinoi da lontano e la gara della O’Callaghan una delle più belle che ha visto in questi ultimi 14 anni.

A partire, dunque, da quella sua meravigliosa in 1:52.98. E’ stata una limata: la Millennial australiana ha nuotato in 1:52.85, tredici centesimi dopo quattordici anni. “Congrats again” ha postato ancora Federica in chiusura d’annuncio festoso, fra emojii di sorriso e magari di lacrimuccia. E quella magnifica promessa: “We’ll take it back”. Matteo Giunta è avvertito su quel che dovrà fare da allenatore. Congratulazioni a te, Divina.