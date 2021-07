Diretta Olimpiadi, Federica Pellegrini settima. Italia in finale nella sciabola maschile a squadre. Nuoto: Burdisso bronzo, Quadarella quinta. Canottaggio: primo positivo, poi bronzo.

Dodici medaglie: sei bronzi, cinque argenti, un oro. Parte da questo bottino l'Italia delle Olimpiadi dopo quattro giorniìate di gara. Nella quinta, oggi 28 luglio, occhi puntati su Federica Pellegrini. La Divina ha chiuso al settimo posto nella sua ultima, storica finale dei 200 metri. Sempre nel nuoto bronzo per l'Italia nei 200 farfalla uomini con Federico Burdisso. Poi la finale 1500 metri stile libero donne con la romana Simona Quadarella che ha chiuso al quinto posto. Altro bronzo nel 4 senza di canottaggio. L'equipaggio azzurro, composto da Matteo Castaldo, Matteo Lodo, Marco Di Costanzo e Giuseppe Vicino, è arrivato alle spalle di Australia e Romania. Per la scherma arriva la finale (per l'oro) della sciabola maschile a squadre.

Poco prima di scendere in acqua, l'Italia ha dovuto sostituire Bruno Rosetti, risultato positivo al covid, con Di Costanzo. Arriva poi un'altra medaglia certa: la conquista nel pugilato Irma Testa che vince il suo quarto di finale e si qualifica per le semifinali che, come minimo, le garantiranno il bronzo: nel torneo di boxe non si gioca la finale per il terzo posto e le due atlete sconfitte in semifinale vanno entrambe sul podio. Dopo l'esordio vincente e convincente contro la Germania, torna l'Italbasket: nel girone B uomini affrontaAustralia. L'Italvolley invece affronta il Giappone-Italia.

Ore 11.04 CANOA SLALOM, DE GENNARO E BERTONCELLI AVANTI IN SEMIFINALE

Un italiano e una italiana nelle semifinali della canoa slalom. De Gennaro ha vinto la prima run e ha chiuso al secondo posto la successiva, mentre la Bertoncelli ha chiuso ottava nella batteria di competenza.

Ore 11.00 PALLACANESTRO, ITALIA AVANTI ALL'INTERVALLO

45 a 44 per gli azzurri il parziale all'intervallo contro l'Australia di Patty Mills. Gli azzurri partono sotto, ma nel secondo quarto, spinti da Gallinari e Polonara, mettono le marce alte e tornano davanti.

Ore 10.26 JUDO, BELLANDI SCONFITTA NEI RIPESCAGGI

Non ci sarà neanche un bronzo per Alice Bellandi, che nella categoria dei -70kg del judo esce sconfitta dalla croata Matic.

Ore 10.08 PALLANUOTO, LE DONNE DI TEAM USA SCONFITTE DOPO 18 ANNI

Era da Pechino 2008 che le donne della pallanuoto statunitense non veniva sconfitte in una gara olimpica. A fermare la ruota che durava quindi da Londra 2012 e che era proseguita a Rio 2016, lasciando imbattute le ragazze di Team Usa, ci ha pensato l'Ungheria, che ha vinto di misura col punteggio di 10 a 9.

Ore 10.08 CICLISMO, GANNA QUINTO NELLA CRONO

Nessuna medaglia per il ciclismo maschile, che manca l'appuntamento con la storia a Tokyo 2020 nonostante i favori dei pronostici per Filippo Ganna, che quindi solo con il quinto crono.

Ore 10.00 NUOTO, NIENTE 100 STILE LIBERO PER FEDERICA PELLEGRINI. CI SARA' INVECE NELLA 4x200 SL

Ore 9.36 CRONO CICLISMO: AVANTI ROGLIC, GANNA TERZO A METÀ GARA

Ore 9.01 TUFFI, TRAMPOLINO 3 METRI SINCRO: TOCCI-MARSAGLIA SESTI

Gli azzurri Tocci-Marsaglia sesti nel trampolino 3 metri sincro. L'oro se lo aggiudicano i cinesi, argento agli Usa, bronzo alla Germania.

Ore 8.59 ATLETICA:TAMBERI 'L'APPUNTAMENTO PIÙ IMPORTANTE DELLA VITÀ

«È l'appuntamento più importante della mia vita, e non vedo l'ora di affrontare la gara. Scalpito, letteralmente». Lo dice Gianmarco Tamberi, saltatore azzurro, capitano dell'Italia di atletica.

Ore 8.51 TIRO A VOLO, FOSSA: IN TESTA DE FILIPPIS E SANMARINESE

Ore 8.46 GINNASTICA, SIMON BILES SI RITIRA DALLA FINALE INDIVIDUALE ALL-AROUND

Simon Biles non parteciperà alla finale individuale all-around dei Giochi di Tokyo 2020 «per concentrarsi sulla sua salute mentale». Lo ha annunciato Usa Gymnastics. La 24enne campionessa statunitense si è ritirata dalla finale a squadre di martedì, ma aveva lasciato aperta la sua partecipazione alla competizione individuale di giovedì. «Dopo un'ulteriore valutazione medica, Simon Biles si è ritirata dall'ultima competizione individuale», ha detto la sua federazione.

Ore 8.18 TIRO A VOLO, STANCO SECONDA E ROSSI SESTA NELLE ELIMINATORIE

L'azzurra Silvana Stanco ha chiuso al secondo posto al termine del primo giorno di eliminatorie (75 piattelli) della gara di Fossa olimpica dei Giochi di Tokyo. Alla pari con lei, con il punteggio di 74/75, c'è la rappresentante di San Marino Alessandra Perilli. Meglio di loro ha fatto soltanto la slovacca Zuzana Stefecekova che, non avendo commesso errori ha fatto 75/75. Al sesto posto, con 72 e alla pari con l'australiana Smith e la francese Cormenier, c'è la portabandiera dell'Italia Jessica Rossi, che se le qualificazioni si fossero chiuse oggi avrebbe dovuto spareggiare per entrare in finale.

Ore 8.02 CANOTTAGGIO, 4 SENZA: PIÙ FORTI DEL COVID E DEI KAMIKAZE GB

«Abbiamo vinto una medaglia contro il Covid». Nella parole di Giuseppe Vicino c'è tutto l'orgoglio degli azzurri del 4 senza di canottaggio, medaglia di bronzo a Tokyo 2020. Solo due ore prima della gara, a causa della positività al covid, Bruno Rosetti è stato sostituito da Marco Di Costanzo. «E poi gli inglesi» (quarti) «hanno fatto fatto i "kamikaze" - ha aggiunto - e ci hanno rubato la possibilità di ottenere l'argento».

Ore 7.53 ATLETICA, LO SVIZZERO WILSON SOSPESO PER DOPING

Niente Olimpiadi per Alex Wilson: l'atleta svizzero è stato sospeso, come riferisce la Swiss Olympic, per una presunta violazione delle regole anti-doping dal Tribunale arbitrale dello sport.

Ore 7.31 CANOTTAGGIO, ABBAGNALE: «ROSETTI POSITIVO? PER LUI UNA MAZZATA»

«Quando uno arriva a un passo dal giocarsi una medaglia olimpica, ci può stare di incappare in una giornata storta, ma così per lui è stata una mazzata, una delusione incredibile. E poi in un contesto così controllato... ». Al telefono con l'Ansa il presidente della Federcanottaggio, Giuseppe Abbagnale, racconta con partecipazione emotiva la reazione di Bruno Rosetti, positivo al Covid e sostituito con Marco Di Costanzo due ore prima della finale del 4 senza, in cui l'Italia ha poi centrato il bronzo.

Ore 7.20 SCHERMA, ITALIA IN FINALE NELLA SCIABOLA MASCHILE A SQUADRE

L'Italia è in finale nella gara di Sciabola a squadre dell'Olimpiade di Tokyo. In semifinale gli azzurri hanno battuto l'Ungheria per 45-43.



Ore 7.08 TENNIS, GIORGI BATTUTA AI QUARTI DALLA SVITOLINA

Camila Giorgi esce di scena ai quarti di finale del torneo singolare di tennis femminile ai Giochi di Tokyo 2020. L'azzurra numero 61 del mondo sui campi in cemento dell'Ariake Tennis Park è stata battuta con un doppio 6-4 in poco più di un'ora e mezza di partita, dall'ucraina Elina Svitolina, n.6 del ranking e 4 del seeding olimpico.

6.43 JUDO, BELLANDI PERDE E VA AI RIPESCAGGI

Nei quarti sconfitta con l'olandese Sanne van Dijke (ANSA) - TOKYO, 28 LUG - Alice Bellandi ha perso il suo incontro nei quarti del torneo di Judo -70 chili, al golden score contro l'olandese Sanne van Dijke. Ora andrà al ripescaggio per la finale del bronzo

6.40 TENNIS: FOGNINI ELIMINATO

Fabio Fognini è uscito al terzo turno del torneo di singolare a Tokyo 2020, sconfitto in tre set dal russo Daniil Medevedev (6-2 3-6 6-2), Fognini è stato protagonista di due episodi di lancio della racchetta, poi di una protesta con l'arbitro per un punto conteso. Entrambi gli episodi lo hanno ulteriormente innervosito e spinto a perdere diversi punti consecutivi.

6.30 JUDO, ALICE BELLANDI AI QUARTI

Ore 6.15 ORO CRONO DONNE A VAN VLEUTEN, LONGO BORGHINI DECIMA

L'olandese Annemiek van Vleuten, già medaglia d'argento domenica nella prova in linea su strada, ha vinto l'oro nella cronometro sul circuito del Monte Fuji, a 120 km da Tokyo. La Van Vleuten ha concluso i 22,1 km in 30', 13« e 49/100. Argento alla svizzera Marlen Reusser (a 56» e 47/100), bronzo all'altra olandese Anna van der Breggen (a 1' 1« 63/100). Decimo posto per Elisa Longo Borghini, che domenica scorsa nella prova su strada aveva vinto il bronzo.

Ore 5.50 JUDO, ALICE BELLANTI NEI QUARTI DI FINALE 70 KG

La judoka Alice Bellanti ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale della categoria 70 kg. Negli ottavi di finale l'azzurra ha sconfitto la svedese Bernholm.

Ore 5.46 JUDO, AZZURRO MUNGAI SCONFITTO DA UZBEKO BOBONOV

Ore 5.40 NUOTO, ITALIA QUINTA NELLA STAFFETTA 4X200 SL. ORO ALLA GRAN BRETAGNA

Ore 5.37 SCIABOLA MASCHILE A SQUADRE, ITALIA IN SEMIFINALE

L'Italia è in semifinale della prova a squadre di sciabola maschile. Nei quarti di finale il quartetto azzurro - Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico Berrè (riserva Aldo Montano - ha sconfitto l'Iran per 45-44 con l'ultima, decisiva stoccata di Curatoli. In semifinale gli italiani sfideranno l'Ungheria che ha eliminato gli Stati Uniti.

Ore 5.12 QUADARELLA QUINTA NEI 1.500 METRI

Chiuso soltanto al quinto posto Simona Quadarella nella finale dei 1500 stile libero. La nuotatrice romana era partite bene, poi ha ceduto dopo i mille metri. La gara è stata vinta dall'americana Ledecky, dietro la connazionale Sullivan. Bronzo per la tedesca Kohler.

Ore 5.07 QUADARELLA IN CALO DOPO I 1000 METRI: QUARTA

Ore 5.02 QUADARELLA TERZA DOPO I PRIMI 500 METRI

Ore 4.58 QUADARELLA IN VASCA PER LA FINALE DEI 1.500

Non sappiamo ancora su quale gradino ma IRMA TESTA è sul podio! 🥊 Irma accede alle semifinali nei 57 kg battendo la canadese Caroline Veyre!#ItaliaTeam | #StuporMundi @FedPugilistica | #boxing pic.twitter.com/tedzXPxHQl — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) July 28, 2021

Ore 4.40 NUOTO: OHASHI ORO NEI 200 MISTI



Ore 4.30 BOXE: IRMA TESTA SICURA DEL BRONZO

Arriva un'altra medaglia certa per l'Italia a Tokyo. La conquista nel pugilato Irma Testa che vince il suo quarto di finale e si qualifica per le semifinali che, come minimo, le garantiranno il bronzo: nel torneo di boxe non si gioca la finale per il terzo posto e le due atlete sconfitte in semifinale vanno entrambe sul podio.

Ore 4.16 CANOTTAGGIO: ITALIA QUARTA NEL 4 DI COPPIA FEMMINILE

Italia chiude al quarto posto nel quattro di coppia femminile di canottaggio. Oro per la Cina, argento alla Polonia, bronzo all'Australia



Ore 4.15 OLIMPIADI: TIRO A VOLO, JESSICA ROSSI FA 25/25 IN PRIMA SERIE FOSSA

Ore 4.06 BURDISSO «TROPPO STRESS, NON VOLEVO FARE LA GARA»

Ore 3.50 BURDISSO È BRONZO NEI 200 FARFALLA

Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Federico Burdisso è medaglia di bronzo nella finale dei 200 delfino



Ore 3.46 NUOTO, TITMUS VINCE 200 SL DONNE

La medaglia d'oro è stata vinta dall'australiana Ariarne Titmus, che ha così bissato la vittoria dei 400 stile libero. Argento a Haughey (Hong Kong), bronzo a Oleksiak (Canada). Federica Pellegrini ha chiuso in 1'55«91, distante 2'41» dall'australiana.

Ore 3.46 FEDERICA PELLEGRINI CHIUDE AL SETTIMO POSTO

Federica Pellegrini ha chiuso al settimo posto la sua ultima finale olimpica dei 200 stile libero. L'azzurra è finora l'unica nuotatrice ad aver conquistato la qualificazione a cinque finali olimpiche nella stessa distanza.

Più forti di tuttoooooo! Nonostante l'equipaggio modificato all'ultimo momento, il quattro senza è medaglia di BRONZO! 🥳 Straordinari Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino! 🥉#ItaliaTeam | #StuporMundi | @canottaggio1888 pic.twitter.com/RcBpkW57e2 — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) July 28, 2021

Ore 3.45 NUOTO, MIRESSI IN FINALE 100 SL, CECCON ELIMINATO

Alessandro Miressi si qualifica per la finale dei 100 stile libero ai Giochi di Tokyo 2020. Mentre Thomas Ceccon si ferma in semifinale. Miressi ha chiuso al secondo posto la prima semifinale qualificandosi con il terzo tempo complessivo con il tempo di 47.52. Miglior tempo del russo Kliment Kolesnikov in 47.11, seguito dallo statunitense Caeleb Dressel in 47.23. Thomas Ceccon in 48.05 chiude con il 12esimo tempo totale.

Ore 3.43 FEDERICA PELLEGRINI SCENDE IN VASCA PER LA FINALE

Ore 3.40 ITALIA QUINTA NEL 4 SENZA DI COPPIA DI CANOTTAGGIO

L'Italia è quinta nella finale olimpica del 4 di coppia maschile. Nel bacino di Sea Forest Waterway, campo di gara del canottaggio di Tokyo 2020, i quattro azzurri (Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Simone Venier) hanno chiuso la loro gara dietro a Olanda, Gran Bretagna, Australia e Polonia. A metà gara un problema ha compromesso le chance di medaglia dell'equipaggio italiano.

Dopo un martedì intenso che ha portato in dote una medaglia d’argento e due bronzi, gli atleti dell’#ItaliaTeam in gara mercoledì a #Tokyo2020 sono pronti a una nuova giornata di sfide! Il nostro tifo è tutto per voi!!!#StuporMundi pic.twitter.com/nJSbcaK9wx — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) July 27, 2021

Ore 3.20 TIRO A VOLO, FOSSA: JESSICA ROSSI 25/25 IN PRIMA SERIE

Grande inizio di gara della tiratrice Jessica Rossi, una dei due portabandiera dell'Italia nella cerimonia di apertura di Tokyo 2020, oggi impegnata nella prova di Trap, o fossa olimpica, dei Giochi. L'azzurra non ha commesso errori e guida la classifica delle eliminatorie con 25/25.

Ore 3.16 L'ITALIA È BRONZO NEL 4 SENZA DI CANOTTAGGIO

l'Italia è medaglia di bronzo nel 4 senza di canottaggio. L'equipaggio azzurro, composto da Matteo Castaldo, Matteo Lodo, Marco Di Costanzo e Giuseppe Vicino, è arrivato alle spalle di Australia e Romania. Poco prima di scendere in acqua, l'Italia ha dovuto sostituire Bruno Rosetti, risultato positivo al covid, con Di Costanzo.

Ore 2.31 POSITIVO AL COVID CANOTTIERE AZZURRO ROSETTI

Primo caso di positività al Covid nell'Italia Team alle Olimpiadi di Tokyo 2020. È il canottiere azzurro Bruno Rosetti, che avrebbe dovuto partecipare alla finale del 4 senza. Sarà sostituito in finale da Marco Di Costanzo.