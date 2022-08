Pellegrini - Giunta, il matrimonio:il bacio dopo le nozze a Venezia

A Venezia si celebra il matrimonio tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta, ex allenatore della campionessa. Per una festa con i fiocchi è operativo in laguna dalle prima ore di oggi Enzo Miccio, il wedding planner più famoso d'Italia. La coppia ha scelto la chiesa di San Zaccaria, addobbata con fiori bianchi per pronunciare il proprio sì alle 16:00 di oggi davanti a 160 invitati circa.

Federica Pellegrini, l'abito scelto per le nozze veneziane

Dopo la cerimonia il party vero e proprio dovrebbe tenersi in un resort 5 stelle in un'isola privata, l'Isola delle Rose, sempre a Venezia, il JW Marriott Venice Resort & Spa. Federica e Matteo avrebbero chiesto agli invitati di non portare regali, piuttosto di contribuire con donazioni a due Onlus che sono loro particolarmente a cuore. Federica e Matteo «sono arrivati, belli, sorridenti e innamorati», aveva dichiarato Enzo Miccio mel corso della lunga mattinata di preparativi.

Enzo Miccio con federica Pellegrini e Matteo Giunta

Le damigelle

Gli abiti delle cinque damigelle erano stati svelati in anteprima social dalla stessa campionessa: Federica Pellegrini ha scelto per le sue dame un abito lungo lucido sui toni del lilla. La sposa e le ragazze si sono mostrate sorridenti in uno scatto a poche ore dalle nozze.. Lei, invece, ha indossato un abito di Nicole Cavallo in mikado.

Uno spuntino prima della cerimonia

«Damigella e sposa affamate». Un piccolo spuntino con pizza bianca ha anticipato la cerimonia.

Tra i tanti messaggi di auguri per la coppia nache quelli del governatore Luca Zaia che scrive: «Tanti tanti auguri alla nostra Federica pellegrini e a Matteo Giunta che oggi a Venezia celebrano il loro matrimonio».

Alle 16:00 Matteo Giunta arriva alla basilica di San Zaccaria salutando gli invitati e la folla radunatasi fuori dalla chiesa.

L'arrivo in chiesa di Matteo Giunta L'arrivo di Federica Pellegrini in chiesa

Federica Pellegrini arriva raggiante in chiesa con 40 minuti di ritardo. La campionessa ha scelto un abito che le lascia le spalle scoperte, abbinato a un velo con fantesia floreale in pizzo e a un fiore sul capo.