Ferragosto, la calata dei vip in Puglia: da Kim Kardashian a Stefano De Martino

La Puglia che seduce ha colpito ancora. E anche quest'anno, per Ferragosto, sono numerosissimi i vip che hanno scelto di trascorrere le vacanze nella regione, fra masserie top luxury e mare cristallino, cedendo poi alla tentazione di condividere l'esperienza pugliese su Instagram.

La carrellata di vip

Kim Kardashian ha condiviso lo scatto di un bagno notturno in piscina in bikini dorato, che ha fatto sfoggio di sé anche in sella a una bici d'antan, scatenando i like dei suoi fan. In Puglia - località top secret - anche il ballerino e conduttore Stefano De Martino, già compagno di Belen.

A Masseria Prosperi, nel Salento, l'attrice Valeria Solarino, mentre è in vacanza da queste parti il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, in compagnia della fidanzata Francesca Verdini.

Inequivocabile lo scatto sui taralli e quello di una cena a Grotta Palazzese a Polignano, non così lontano dalla premier Giorgia Meloni, che trascorre qualche giorno di riposo a Ceglie messapica con la famiglia.