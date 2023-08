Un Ferragosto di eventi per tutti i gusti a Bari e in provincia. Dalla cultura agli spettacoli, c’è davvero l’imbarazzo della scelta sia per coloro che non sono ancora andati in ferie e sono costretti a passare il 15 agosto in città, sia per tutti coloro che sono a Bari e nei paesi limitrofi a trascorrere le proprie vacanze.

Gli appuntamenti del mattino



Si parte questa mattina all’alba, alle 5 del mattino. Chi ha avuto il “coraggio” di svegliarsi, insieme a chi non è proprio andato a dormire, ha potuto assistere ad un concerto sul lungomare Massari di Bari al Lido “Il Titolo”. Ad esibirsi, per un evento che fa parte del cartellone “Le Due Bari”, l’ensemble “Il Cenacolo”. Il concerto, a cura di Resextensa, aveva come titolo “Musica all’alba - Concerto sulle note di Morricone”. In città, inoltre, aperti tutti i contenitori culturali. Al Museo Civico, a Bari Vecchia, è possibile ammirare due diverse esposizioni dal titolo “Raffaella Carrà. Icona dell’arte” e “La forma della Memoria”. L’apertura per oggi, giorno di Ferragosto, è prevista il pomeriggio, dalle 17 alle 20. Sarà invece possibile visitare questa mattina dalle 9 alle 13 il museo archeologico di Santa Scolastica dove al momento si può ammirare, oltre alla esposizione permanente, la mostra “Vases” di Gaetano Pesce. Visitabile solo di mattina anche lo Spazio Murat, anche se con orario 10-14 dove è allestita la mostra Tails di Valentina Vetturi. Un’esperienza immersiva dell’opera per la quale sarà possibile accedere alla mostra in gruppi di massimo sette persone.

Sempre di mattina sarà aperta la Pinacoteca Metropolitana, dalle 9 alle 14 (ultimo ingresso alle 13.30), qui è in corso la mostra “Antonio Piccinni (1846-1920) nelle collezioni della Pinacoteca Metropolitana di Bari”. Orari di apertura più lunghi per il Castello Svevo, che sarà visitabile dalle 9 alle 19. Infine, il giorno di Ferragosto sarà possibile ammirare le bellezze del teatro Petruzzelli partecipando ad una delle visite guidate organizzate dalla Fondazione. Gli orari a disposizione sono di mattina, alle 10, 10.30 e 13. Chi ha prenotato potrà ammirare il Palazzo dell’Acqua, dove sono previste delle visite guidate. Spostandoci in provincia, ad Alberobello è in corso in questi giorni il Pasqualino Gourmet Food Festival, e per stasera è prevista l’esibizione in piazza di Filippo Ferraro & Francesca Romana D’Andrea (conduttori di RDS - 100% grandi successi) insieme a Dj Carrozzo (Dj Rds). A Monopoli, invece, sono in corso i festeggiamenti in onore della Madonna della Madia. Dopo la cerimonia religiosa e la processione, che inizieranno alle 19, alle 22 previsto in piazza Vittorio Emanuele II il concerto musicale della Grande Orchestra Città di Bisceglie seguito dallo spettacolo dei fuochi d’artificio.

Spostandoci più verso nord, a Giovinazzo ci sarà la Fiera dell’Assunta, ma solo di mattina, dalle 7 alle 13. A Conversano, questa sera alle 19.30, appuntamento con la cultura e l’evento “Lungo il sentiero dei conti”. Sempre rimanendo in ambito culturale, possibile visitare oggi la mostra Collezionauta allestita nel “Grottone” di Palazzo Jatta, che da qualche mese si è arricchita anche di “Atlante – L’uomo che sosteneva il mondo”, il grande cratere apulo a figure rosse del Pittore di Dario, rinvenuto nella cittadina pugliese nella prima metà dell’800 in una tomba a semi camera e custodito nei depositi del Museo archeologico nazionale di Napoli. Al Museo Nazionale Archeologico di Altamura c’è come sempre invece l’opportunità di ammirare la perfetta ricostruzione del Neanderthal (parte integrante dell’allestimento al II piano del Museo), il più antico al mondo, opera dei fratelli Kennis, i cui resti furono rinvenuti il 7 ottobre del 1993, incastonati nelle formazioni carsiche della grotta di Lamalunga.