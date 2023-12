Concerti e non solo: a Galatina 70 eventi per il periodo di Natale. Tutti gli appuntamenti

Dopo l’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie sono iniziati anche gli eventi previsti nella rassegna “Natale della civetta”, il programma predisposto dall’amministrazione comunale di Galatina che prevede spettacoli musicali, attività ricreative e culturali. Si tratta di un palinsesto ricco e variegato di iniziative adatto a tutte le età.

Circa settanta gli appuntamenti in calendario a cominciare da quello fissato per il 13 dicembre alle 20.30 con il concerto del Nordiska Musikgymnasiet di Stoccolma programmato nella basilica pontificia di Santa Caterina d’Alessandria. Si tratta del coro svedese di Santa Lucia che da alcuni anni porta in diverse regioni italiane una delle tradizioni svedesi più conosciute come la festa di Santa Lucia. Il programma prosegue con il Villaggio di Babbo Natale che si terrà all’interno dell’atrio di Palazzo Gorgoni il 17 dicembre a partire dalle ore 17 sino alle 22. Nel paese incantato di Santa Claus, fatto di elfi, storie fantastiche, profumi di dolci sapori, i visitatori si immergeranno nella magica atmosfera del Natale. Il villaggio verrà realizzato con fantasiosi allestimenti scenografici. Grandi e piccoli potranno incontrare per le stradine del centro storico la carovana degli Artisti di Strada maghi, mangiafuoco, clown, giocolieri e performer. Per i più piccoli sempre nella stessa serata nel perimetro antico della città si terranno spettacoli di burattini e per i più grandi i Mercatini di Natale.

Tutti gli appuntamenti

Appuntamenti imperdibili per quanti vogliano assaporare la lieta atmosfera del Natale immergendosi in una passeggiata, quella nelle antiche mura, suggeritrice di intense emozioni. Altro appuntamento è fissato per il 15 dicembre alle ore 19.30, dove una Carrozza incantata percorrerà le stradine del borgo antico. Il programma prosegue con l’evento che si svolgerà in piazza San Pietro il 22 dicembre. Si tratta di uno spettacolo denominato Bolle di sapone. Non mancano nel calendario del Comune le iniziative di livello nazionale: la prima fissata per il 29 dicembre alle ore 20.30, all’interno del perimetro antico della città con l’esibizione dei Mabò band, uno dei gruppi più conosciuti in Italia ma anche in Europa per le sue performance comico-musicali e la seconda programmata per il 30 dicembre in piazza San Pietro alle ore 21 con lo spettacolo artistico-musicale del gruppo Mabò of colours. Si tratta di tre clown-musicisti che conducono il pubblico in un appuntamento ricco di emozioni colorate. L’obiettivo che gli eventi previsti nel calendario delle iniziative natalizie intendono perseguire è quello di richiamare l'attenzione degli abitanti dei paesi limitrofi ma anche di molti cittadini che a malapena conoscono il dedalo di viuzze, di case a corte e abitazioni signorili di cui si compone il centro storico.