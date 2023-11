Settimana europea della mobilità, tre eventi per il progetto "Pit Stop"

Prosegue a Lecce, in occasione della Settimana Europea della Mobilità, il progetto "Pit-Stop: Lust for life! It's top”, dedicato alla prevenzione e al contrasto dell'incidentalità correlata all’uso di alcol e droga e rivolto ai giovani tra i 18 e i 25 anni, per invitarli a non mettersi alla guida se non si è in condizioni di farlo.

Il progetto Pit Stop

Pit-Stop è un progetto di comunicazione e sensibilizzazione ideato e realizzato dal Comune di Lecce - Settore Polizia Locale e Protezione Civile, Mobilità e Viabilità in collaborazione con ACI Automobile Club Lecce ed è stato finanziato con 350mila euro dal Fondo contro l’incidentalità notturna della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche antidroga, classificandosi primo, a pari merito con Reggio Emilia, in un graduatoria che includeva 48 comuni italiani.

I prossimi eventi

Giovedì 9 novembre dalle 10.30 alle 12.30 al cinema Db d'essai la proiezione di "Morte a Corso Francia: l'ultima notte di Gaia e Camilla".

Venerdì 10 novembre



Venerdì 10 novembre dalle 8 alle 18 (con pausa pranzo) alle Officine Cantelmo il workshop Frazioni di secondo, pensato per giovani dai 17 ai 25 anni che vogliono migliorare le proprie capacità nella creazione di contenuti. Se vuoi scoprire come trasformare le tue idee in contenuti di qualità, non perdere questa occasione!



Il designer e facilitatore internazionale Vincenzo Di Maria ci condurrà attraverso un entusiasmante viaggio creativo. Imparerai come far nascere le idee, modificarle, trasformarle in storie coinvolgenti, utilizzando strumenti e tecniche di creatività applicata, dal brainstorming ai prototipi e test. Un ospite speciale proporrà anche un focus esclusivo per la realizzazione di contenuti.



In particolare si lavorerà alla creazione di un reels che entrerà a far parte della campagna di comunicazione di "Pit-Stop: Lust for life! It's top".

Sabato 18 novembre

Sabato 18 novembre dalle 10.30 alle 12.30 al Teatrino del Convitto Palmieri Youtalk, lo show della comunicazione

in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada.



Il progetto "Pit-Stop: Lust for life! It's top” ospita YouTalk - Lo show della comunicazione. Fatti di cronaca, campagne pubblicitarie, video virali, post e discorsi controversi sulla sicurezza stradale sono gli spunti da cui partire per discutere, schierarsi, decidere come la pensiamo. YouTalk è un’originale modalità di confronto che ha l’obiettivo di proporre nuove prospettive da cui osservare la società e il suo racconto. Gli autori Claudio Jampaglia e Giuseppe Mazza stimoleranno il dibattito con gli spettatori partecipanti che saranno chiamati a prendere la parola sui temi proposti per poi votare come in una vera agorà democratica.