«La prima conferenza internazionale sul digitale che si svolge in Italia con il marchio Rai e Rai Com. Spero il primo passo di un percorso lungo e articolato». Roberto Genovesi, direttore artistico dell’evento, presenta con entusiasmo la prima edizione di Ade, Apulia digital experience 2023, la prima conferenza internazionale made-in-Italy dedicata all’innovazione digitale nelle industrie creative, in programma a Bari dal 10 al 12 novembre all’Apulia Film House (ex Palazzo del Mezzogiorno, Fiera del Levante). Tre giorni immersivi di incontri esclusivi e approfonditi con figure di spicco dei diversi settori digitali e creativi. Tanti gli incontri dedicati al ruolo dell’intelligenza artificiale nel mondo dei media, dell’arte e della creatività.

Apulia digital experience, il direttore artistico



Uno strumento da non temere: «Il timore – spiega Genovese - è sempre legato a come si usano gli strumenti della modernità. Quando inventarono la polvere da sparo, venne utilizzata per le feste in notturna poi qualcuno la utilizzò come strumento di morte. Dipende da come vengono gestite le scoperte. L’intelligenza artificiale ha senso se supporta la creatività umana che non è in competizione con l’AI. L’estro umano non può competere con la freddezza del calcolo digitale». Insomma, un’alleanza tra entità che pensano, immaginano, creano. E che guardano al futuro. Ade punterà i riflettori anche sull’ evoluzione dello storytelling nel metaverso e le prospettive di sperimentazione e crescita per l’impresa italiana e internazionale, sulla a connessione sempre più stretta tra cultura e videogioco e l’utilizzo del videogame nella didattica. Senza dimenticare i contenuti immersivi e le prospettive che il digitale riserva al mondo dell’arte e di tutto l’audiovisivo.

Oggi focus sui videogiochi



Si parte oggi con un focus sui videogiochi. E su come interagiscono e sono modellate le generazioni passate e attuali dai videogiochi, consapevolmente o inconsciamente, all’interno dell’ampio spazio del mercato globale. Tanti gli ospiti di pregio tra mondo accademico e realtà industriali: «Si tratta di figure di grande competenza tecnica, rappresentanti di aziende che si occupano di digitale a grandi livelli. Ci saranno i vari rappresentanti della Rai che fanno del digitale uno degli strumenti per l’innovazione. Abbiamo cercato di mettere insieme i soggetti più identificativi delle diverse aree sia per illustrare lo stato dell’arte sia per comprendere gli scenari futuri. Con una particolare attenzione per le aziende dell’area pugliese», aggiunge Genovesi. Che spende parole positive sul territorio: «E’ evidente che in Puglia l’umore è quello di una regione protagonista nel settore sia a livello di stato attuale sia in prospettiva futura. Ci aspettiamo che nascano numerose opportunità di lavoro».



Dalle numerose produzioni che nascono nel territorio alle location che fanno da sfondo a contenuti di successi, la Puglia è sempre più attrattiva per il mondo del cinema e delle serie tv. Ma anche per quello dell’animazione: durante Ade, sabato , se ne parlerà attraverso la prospettiva di due poli attrattivi per l’innovazione del settore, la Puglia e il Regno Unito. Una visione completa sugli incentivi fiscali, le opportunità di finanziamento e i casi di successo, esplorando le sinergie e le differenze che rendono questi mercati unici e competitivi nel panorama internazionale.

Si chiude domenica con l’impatto dell’uso delle voci artificiali nel doppiaggio. E con la premiazione del contest “Raccontare la puglia con l’intelligenza artificiale”, dedicato agli autori e ai creativi italiani, promuove la realizzazione di progetti destinati alla presentazione, alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio artistico, culturale e turistico della Regione Puglia attraverso l’ideazione di prodotti digitali basati sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. «Uno strumento, un linguaggio, un contenuto, un contenitore», come lo definisce il direttore artistico, Roberto Genovesi.