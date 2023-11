Il premio "Insegna dell'Anno" celebra l'eccellenza nel mondo retail

Nel mondo altamente competitivo del retail, catturare l’attenzione e soddisfare le esigenze dei clienti è fondamentale per il successo di qualsiasi azienda. Ma come si misura l’efficacia di un negozio o di un sito web nel rispondere alle aspettative dei consumatori? L’importanza dei premi “Insegna dell’Anno” e “Insegna Web dell’Anno” risiede proprio nella loro capacità di fornire una panoramica dettagliata delle preferenze e delle percezioni dei consumatori.

Il premio "Insegna dell'Anno" è un progetto di ricerca senza precedenti supportato da centinaia di insegne retail che offre una panoramica esaustiva del gradimento dei consumatori verso i propri negozi preferiti. Attraverso un'ampia rilevazione, i consumatori vengono chiamati a esprimere il loro giudizio su vari aspetti chiave, fornendo così una preziosa bussola per l'orientamento delle aziende nel mondo competitivo del retail. Dati che, raccolti annualmente, costituiscono un prezioso strumento di indagine e forniscono ai retailer una panoramica chiara del loro posizionamento.



La premiazione

Il premio ha una storia affascinante: nasce nel 2003 in Olanda con il nome “Retailer of the Year” e arriva in Italia 5 anni più tardi diventando “Insegna dell’Anno”. Nel 2019 il concorso si è poi ulteriormente evoluto, includendo una categoria dedicata alle aziende che eccellono nel mondo digitale con il premio “Insegna web dell’anno”.

L’annuale cerimonia di premiazione, organizzata da Q&A Research Italia Srl in collaborazione con SEIC – Studio Orlandini, si è tenuta l’8 novembre presso il Museo Enzo Ferrari di Modena, con la partecipazione di alcune tra le più importanti aziende italiane e internazionali: all’edizione 2023-2024 del premio hanno infatti partecipato ben 550 aziende per ottenere il riconoscimento, raccogliendo un totale di 528.200 preferenze espresse da 320.238 consumatori.



I vincitori

L’evento è stato un trionfo per l’azienda DEGHI, che è stata onorata con il premio “Insegna Web dell’anno” nella categoria Mobili & Arredi un premio che sottolinea il loro impegno nell’utilizzo innovativo del mondo digitale per promuovere il marchio e fornire una user-experience straordinaria, diventando un esempio di come le aziende possono sfruttare il potenziale della comunicazione visiva online.

Grazie al voto positivo di migliaia di clienti, infatti, l’e-commerce leader nella vendita online di arredo per bagno, giardino e interni si è aggiudicato per la quinta volta il premio “Insegna Web dell’anno”. Le tantissime valutazioni, inviate direttamente dagli utenti sul portale dell’iniziativa hanno decretato DEGHI vincitrice della categoria “Mobili e arredi”, preferendola alla concorrenza negli aspetti oggetto della valutazione: prezzo, assortimento, servizio, informazioni, consegna e facilità di utilizzo.

« L’anno più difficile: cantieri, merce e sogni, ovunque», sostiene il CEO di DEGHI Alberto Paglialunga. «Vincere in queste condizioni lo si può fare solo con tenacia amore e fiducia, caratteristiche che i miei ragazzi dimostrano ogni giorno, tra mille difficoltà, di non aver dimenticato di possedere. Il mio grazie - conclude - è tutto per loro. Ad ognuno di loro. Ancora una volta NOI. Ancora una volta Deghi. Grazie».

DEGHI

DEGHI, un nome noto nell'ambito dell'e-commerce italiano, è leader nella vendita di arredi per bagno, giardino e interni, contando su una forza lavoro di oltre 340 dipendenti. Fondata a Lecce da Alberto Paglialunga, l'azienda ha visto una crescita straordinaria nel 2023, servendo con successo più di 500.000 clienti, con una media di oltre 2.300 spedizioni giornaliere.

La crescita dei numeri si accompagna all'espansione degli spazi dedicati all'attività imprenditoriale di DEGHI: già in fase di realizzazione, il nuovo Parco DEGHI si configurerà come il nuovo polo logistico dell'azienda, situato alle porte di Lecce. Il quartier generale di DEGHI invece troverà dimora nelle Manifatture DEGHI, la cui sede sarà allestita nell'ex edificio della Manifattura Tabacchi di Lecce, un luogo destinato a tornare in vita dopo 13 anni di inattività. Con i suoi imponenti 54.000 metri quadrati di spazio coperto su un'area totale di oltre 100.000 metri quadrati, le Manifatture DEGHI si ergono come una delle più grandi manifatture in Italia e in Europa.

Per scoprire di più su DEGHI e i suoi servizi è possibile visitare il sito web: www.deghi.it/