Giochi da tavolo addio, Internet ci ha messo lo zampino e molti ora sono in versione digitale. Ecco i più conosciuti e come si gioca

Hanno fatto compagnia - e divertito - a diverse generazioni sedute intorno ad un tavolo a darsi battaglia. Un rito, per molti una tradizione, sicuramente un appuntamento fisso della domenica pomeriggio o dei giorni di festa. Sono i giochi da tavolo. Chi non ha mai giocato a Monopoli alzi la mano. O chi non ha utilizzato lo scudo spaziale per difendere i territori di conquista a Risiko?

Tra le generazioni degli anni '70 e '80 erano immancabili. La Generazione Z forse non li conosce nemmeno. Internet infatti ci ha messo lo zampino e li ha trasformati in "digitali" scrivendo la parola fine alla convivialità, al divertimento, alle risate. Si gioca certo ma in remoto utilizzando lo schermo del cellulare sfidando amici - o altri concorrenti - a distanza.

Quali sono i giochi da tavolo in formato digitale? E come si gioca?

Scorri le slide