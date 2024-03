Addio cabine telefoniche, arrivano quelle digitali: chiamate, pagamenti e videosorveglianza. Ecco come funzionano

A Bari arriveranno le cabine digitali al posto delle vecchie cabine telefoniche. Lo ha disposto la giunta comunale approvando le linee di indirizzo per la realizzazione del progetto di Tim. La società intende dismettere su tutto il territorio nazionale 15mila cabine, mantenendone attive 1500 nei luoghi di rilevanza sociale come le caserme, gli ospedali, le carceri e trasformandone altre 2500 in “digitali”.

Il progetto



«Siamo felici che Tim abbia selezionato Bari insieme ad altre 13 città italiane quale sede della sperimentazione di questo progetto fortemente innovativo - spiega il vicesindaco Eugenio Di Sciascio -.

Abbiamo colto l’occasione di questa collaborazione per fornire alla città un presidio di contatto e informazione a servizio della cittadinanza». Attualmente il progetto prevede la localizzazione di circa 70 cabine digitali in posizioni che verranno concordate tra il Comune e la Tim nell’ambito dell’accordo di collaborazione che determinerà i dettagli operativi dell’intervento.

Come funzionano

Le cabine saranno dotate di grandi schermi touch screen con applicazioni sensoristiche che consentiranno anche alle persone con disabilità motorie, barriere linguistiche o visive, di accedere alle informazioni e ai servizi digitali: dall’infotainment alla ricarica degli smartphone, dai pagamenti al ticketing alle chiamate gratuite verso numeri fissi e mobili nazionali. Saranno installate sul territorio, in particolare nei luoghi di interesse turistico, e diventeranno anche un importante presidio per la sicurezza grazie alle loro funzionalità di videosorveglianza e al tasto “Women+” per le donne in situazioni di pericolo. Sarà possibile incrementare i servizi con informazioni istituzionali, notizie culturali, acquisto biglietti per il trasporto pubblico.



