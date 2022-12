Monopoly edizione Puglia: probabilità e imprevisti tra i trulli di Alberobello e le bellezze del Salento

Un viaggio tra i trulli di Alberobello per costruire case e alberghi. No, nessuna speculazone edilizia ma semplicemente il gioco da tavola più famoso al mondo sbarca anche in Puglia. “Monopoly e l’associazione de ”I Borghi più belli d’Italia” accompagnano in un viaggio alla scoperta degli angoli più nascosti del paese più bello del mondo.

Nello specifico, tra le località di Puglia e Basilicata. Anziché corso Magellano o Parco della Vittoria, in questa versione di Monopoly le immagini dei i piccoli “borghi d’Italia” sostituiscono quelle classiche delle vie e piazze. Insomma, in queste festività un'occasione per riscoprire i borghi pugliesi con dadi e imprevisti.

La special edition

L’Associazione de “”I Borghi più belli d’Italia”” è sorta dall’esigenza di valorizzare il grande patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni presente nei piccoli centri italiani che sono, per la grande parte, emarginati dai flussi dei visitatori e dei turisti.

L’obiettivo principale è quello che sempre più numerose persone che ritornano a vivere nei piccoli centri storici e i visitatori che sono interessati a conoscerli possano trovare quelle atmosfere, quegli odori e quei sapori che fanno diventare “la tipicità” un modello di vita che vale la pena di “gustare” con tutti i sensi.”