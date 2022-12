Giochi da tavolo per le feste: otto proposte per passare la serata in famiglia (o con gli amici)

Giochi da tavolo per passare le serate in casa durante le festività natalizie. Ogni anno lo stesso dilemma: a cosa giochiamo? Che sia in famiglia o con gli amici, poco cambia. Ci sarà sempre qualcuno non completamente d'accordo. Il primo consiglio è: vince la maggioranza, altrimenti si rischia di non giocare. Il secondo: che sia un gioco che piace a (quasi) tutti. I nostri consigli, tra la classica tombola e un altro grande classico, il Cluedo, senza perdere di vista alcuni giochi con le carte che anche durante le feste sono ottimi per trascorrere un po' di tempo assieme.