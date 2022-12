Il cenone della vigilia: sette piatti che non possono mancare in Puglia

Pronti per il cenone della vigilia? Immaginiamo di sì. Eppure vi sono alcuni piatti che proprio non possono mancare sulle tavole dei pugliesi. Alcune pietanze sono "localizzate", come l'anguilla a Bari o le pittule con il baccalà nel Salento. Eppure mischiare le carte, in una regione così lunga e così culinariamente preparata, non sarebbe male per una volta.

N.B. Questo articolo serve solo per controllare che abbiate tutti questi piatti a tavola. Non saremo in alcun modo responsabili dell'aumento di peso.