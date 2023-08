Pranzo di Ferragosto, si spenderà il 10,7% in più rispetto allo scorso anno. Incide il caro prezzi: tutti gli aumenti

Pranzo di Ferragosto, quanto mi costi! Sarà un pranzo salato per gli italiani quello di Ferragosto, soprattutto per chi deciderà di festeggiare in casa il Ferragosto organizzando il tradizionale pranzo in famiglia spenderanno quest'anno in media il 10,7% in più rispetto allo scorso anno. Chi invece opterà per il ristorante dovrà mettere in conto una spesa aggiuntiva di circa il +5,3% sul 2022. È la stima di Assoutenti sulla base dei dati Istat. Considerato un pranzo da 8 persone realizzato in casa la spesa, a parità di consumi, sale di circa 22 euro rispetto allo scorso anno, secondo Assoutenti. Su una platea potenziale di 15 milioni di famiglie l'aggravio complessivo risulterebbe pari a 330 milioni di euro.