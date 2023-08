Ferragosto a mezzo servizio a Brindisi: città aperta “soltanto” in mattinata, fino alle ore 14. Nella giornata di oggi, festa dell’Assunzione, monumenti e siti culturali rispetteranno infatti i seguenti orari mattutini per chiudere le saracinesche poi dopo pranzo, permettendo a cittadini e turisti di trascorrere la festività in maniera differente dal solito.

Gli orari

San Giovanni al sepolcro sarà aperta dalle 8 alle 14, la chiesa di San Paolo Eremita dalle 8:30 alle 13.30, il Monumento al marinaio d’Italia e la cripta ivi annessa dalle 8 alle 14, l’area archeologica di san Pietro degli Schiavoni dalle 10 alle 13, il palazzo Granafei Nervegna dalle 7.20 alle 14 e l’Infopoint, infine, dalle 8 alle 14.

I lavori

Niente da fare, invece, per il Castello Alfonsino sull’isola di Sant’Andrea, interessato da lavori di ristrutturazione proprio nel periodo di maggiore interesse e, di conseguenza, di afflusso turistico. Gli interventi, da tempo programmati dal Ministero, si protrarranno infatti per almeno altre due settimane con l’obiettivo di creare un sistema di passaggio degli impianti. È questo lo scenario che caratterizza il capoluogo adriatico nel giorno più atteso e ricercato dell’intera stagione estiva.

Non solo spiaggia

Per chi resta in città e per i vacanzieri che alla bolgia in riva al mare e al lettino sulle spiagge preferissero un tour tra i beni culturali sparsi sul territorio, l’offerta c’è, anche se incompleta e in formato ridotto. Nell’anno della “contesa” tra residenti del centro ed esercenti sulla questione movida ed emissioni sonore - con il diritto al riposo che si contrappone alla volontà di lavorare e garantire servizi a cittadini e turisti - Brindisi si organizza per un’offerta culturale e di divertimento su due fronti.

I locali



Se chiese, musei e monumenti affronteranno mezza giornata, è diversa (ma comunque controversa) la situazione delle attività del settore della somministrazione, dei cocktail bar e dello svago. Se da un lato, infatti, il Comune ha autorizzato manifestazioni di intrattenimento temporanee in diversi locali del centro - lungo via Conserva e in zona sciabiche lungo via Paolo Thaon De Revel - limitando la musica fino a mezzanotte, quelli presenti lungo la costa avranno invece regole meno stringenti non avendo il problema dell’impatto acustico sulle zone residenziali. Cala Materdomini (con insegna Seaty Beach) ha già previsto serate oggi, il 17, il 19, il 20, il 24, il 27 e il 31 agosto “sfruttando” lo stop alle emissioni sonore alle 3 del mattino a patto di orientare i diffusori - come previsto dalla nuova ordinanza - in direzione mare per proiettare l’energia sonora (in diminuzione graduale a partire dalle ore 2) proprio verso quel lato. Un’offerta importante arriva anche sul piano della ristorazione, con diverse attività (bar compresi) aperte sia a pranzo che a cena. È il caso, per esempio, di Rendez-Vous, che a pranzo offrirà «una selezione di primi piatti italiani che sta riscuotendo successo con locali e turisti e, infine, il consueto menù internazionale per il servizio serale», conclude il titolare Francesco Caldarone. Un Ferragosto particolare, dunque, quello che la città di Brindisi si appresta a vivere a mezzo servizio tra orari di chiusura anticipata, ordinanze sulla movida e le consuete polemiche tra tutti gli attori in causa. Nonostante questo, però, l’amministrazione comunale ha provato a organizzare al meglio una giornata di festa con l’obiettivo - nei limiti del possibile - di accontentare al massimo tutti gli interpreti della questione.