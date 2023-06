Un ponte lungo ma anche un’occasione per riscoprire il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio. Da domani 2 giugno e per tutto il l fine settimana, infatti, nel capoluogo è prevista l’apertura dei monumenti principali gestiti dal Comune.

I beni monumentali del Comune di Brindisi

Nella giornata della festa della Repubblica maggiori informazioni che saranno disponibili attraverso l’Infopoint di Brindisi. Si parla, in ogni caso, di Palazzo Granafei Nervegna (ore 9-21), dell tempietto di San Giovanni al Sepolcro (8.30 - 20-30), della Casa del Turista (17-20), con la possibilità di visita sabato alla History digital library. Discorso a parte per il Monumento al Marinaio, dove sono in corso lavori di manutenzione straordinaria (partiti il 23 maggio e della durata di 15 giorni). In questo periodo il complesso sarà visitabile esclusivamente il sabato e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, mentre la cripta sottostante resterà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18 ad esclusione di mercoledì e giovedì. Fa parte dei beni comunali anche la Palazzina del Belvedere che ospita la collezione archeologica Faldetta, con orari tra le 10 e le 13 e tra le 17 e le 20, con la gestione dell’associazione Le Colonne. Per maggiori informazioni si può chiamare il numero 0831/ 562800 o scrivere un email a lecolonnearteantica@libero.it

I più bei castelli del territorio

La stessa associazione, inoltre, ha assicurato l’apertura del Castello Alfonsino: saranno organizzate visite guidate alle ore 10, 11, 12, 17 e 18, mettendo a disposizione le proprie guide. La prenotazione è obbligatoria, telefonando al numero 379/2653244 o inviando una mail a segreterialecolonne@gmail.com.

In provincia, Le Colonne garantirà l’apertura del Castello Dentice di Frasso di Carovigno, con orario dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 21. Per info e prenotazioni si può chiamare il numero 379/1092451 o inviare una mail a castellodicarovigno@gmail.com. In tema di castelli, in questo weekend allargato ci sarà anche spazio per le visite guidate al Castello Svevo di Brindisi: sia nella giornata di sabato che in quella di domenica, infatti, si potrà accadere al bene fatto costruire da Federico II e reso disponibile grazie ad un accordo tra il Comune e Marina Militare (essendo la sede della Brigata marina San Marco). Gli orari previsti, per tutte e due le giornate, saranno 9-10.30 e 10.30-12, prenotando attraverso la piattaforma Evenbrite, tra gli eventi organizzati dall’assessorato comunale al Turismo. Stesse modalità che si utilizzano anche per le visite alla Casa di Virgilio, per la quale però le date hanno da tempo hanno fatto registrare il tutto esaurito (la prossima sarebbe stata comunque il 10 giugno).

Non solo storia: a contatto con la natura

Andando a vedere gli altri appuntamenti di questi giorni, va segnalata una serie di escursioni a Torre Guaceto, con l’organizzazione della cooperativa Thalassia: domani 2 giugno, alle 9.30 ed alle 15 ed il 3 e 4 giugno alle 9.30 è previsto “E-bike tour half day”, con un percorso dagli ulivi al mare fino alla Cripta di San Biagio. Il 2,3 e 4 giugno alle 10 ed alle 15 ci sarà “I segreti del mare”, alla scoperta della riserva e del suo mare. Il 2 e 3 giugno alle 10 è previsto “Biodiversi-Trek full day”, escursione con pranzo al sacco in riva al mare, mentre per la sola giornata del 2 giugno, alle 10, ci sarà “Bike tour full day”, un percorso tra i vari ambienti della riserva, così come alle 10, 11 e 12 aprirà il centro recupero tartarughe intitolato a Luigi Cantoro. Insomma, non mancano le opportunità per chi vorrà vivere il ponte del 2 giugno alla scoperta delle bellezze architettoniche e naturali.