Un week end all'insegna della bellezza: ecco i luoghi da visitare per le giornate Fai, dal Salento al Gargano

La Puglia scopre le sue bellezze. Ville e parchi storici, residenze reali e giardini, castelli e monumenti che svelano spazi sorprendenti, aree archeologiche e musei insoliti; e ancora, orti botanici, percorsi naturalistici e itinerari in borghi che custodiscono antiche tradizioni: il 15 e il 16 maggio prossimo tornano le Giornate Fai di Primavera 2021.

Alcuni luoghi da riscoprire

In Puglia ci sarà una trentina di luoghi visitabili e tra le aperture ci sono: Taranto - Concattedrale Gran Madre di Dio, ideata dal celebre architetto e designer Gio Ponti e considerata come una delle più rappresentative architetture del Novecento.

Torremaggiore (FG) - Castel Fiorentino - Parco archeologico, al ventesimo posto nella classifica nazionale dei «Luoghi del Cuore», è passato alla storia come il luogo in cui Federico II di Svevia esalò l'ultimo respiro. Noci (BA) - Masseria Palaziata di Murgia albanese: situata a 10 chilometri da Noci in provincia di Bari, la storica Masseria palaziata di Murgia Albanese offre ai visitatori un'esperienza esclusiva immersi nella natura.

Bari - ex caserma Rossani: è nel cuore di Bari, cerniera tra la stazione ferroviaria, l'Università degli Studi, le eleganti vie dei negozi e l'antico quartiere Carrassi e appare oggi come un parco sostenibile, progettato dall'architetto Massimiliano Fuksas.

Andria (BAT) - Museo diocesano San Riccardo: situato nel cuore del centro storico di Andria, il Museo diocesano è stato oggetto di un accurato e paziente intervento di restauro e riqualificazione, terminato solo nel 2019. Lecce - Il complesso monumentale dei SS. Niccolò e Cataldo: costituisce una memoria storica importante di Lecce. Preziosa gemma del romanico pugliese, è annessa al Cimitero monumentale.

Gallipoli (LE) - Masseria di Punta Pizzo: diviso in due zone, isola di S. Andrea e area di Punta Pizzo, il Parco di Gallipoli nasce per salvaguardare i caratteri di quella chorà erema -terra deserta- ricordata da Tucidide, uno straordinario ecomosaico. Cisternino (BR) - Palazzo Lagravinese: è una graziosa residenza privata nobiliare del XVIII secolo, situata ai confini dell'antico borgo medievale cistranese, considerata uno degli edifici più rappresentativi per la comunità locale, come dimostra la sua storia e quella dei suoi proprietari.