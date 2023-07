Kim Kardashian dalla Puglia: «Ciao». Risponde Haaland con una storia su Instagram. Ma all'estero parlano di maledizione: «Attento, Erling»

Kim Kardashian, Erling Haaland e non solo. La calata dei vip in Puglia per il grande evento di Dolce&Gabbana, continua a far parlare di sé. L'amore per il cibo dei vip - anche dei cantanti nel tacco d'Italia per Battiti Live -, le foto, gli scatti più belli e tutto il ritorno d'immagine per il territorio. Ma anche qualche "storia" che si nasconde dietro i selfie. Ad esempio: la Kardashian, accompagnata dalla mamma Kris Jenner, ha postato uno scatto con Haaland, fresco vincitore della Champions League con il Manchester City (nella finale contro l'Inter). In Inghilterra i tabloid, però, parlano di "maledizione". Il senso è: per i calciatori fare una foto con Kim potrebbe portare male. È chiaro che si tratta di una sciocchezza, ma qualcuno ci ricama su (un articolo in tal senso è comparso anche sul The Sun), anche perché qualche giorno prima aveva scattato un selfie con Mbappè.

Ma perché una foto con Kardashian dovrebbe portare sfortuna? I tabloid spiegano che quando tifa una squadra di calcio, questa perde (c'è un precedente recente con l'Arsenal in Europa League).

Chiacchiere, ovviamente. Ma in estate vale tutto. E vale anche il saluto, tra i due. Kim ha postato una serie di foto su Instagram di questi giorni vissuti tra Alberobello, Ostuni e Borgo Egnatia. Tra queste anche il famoso selfie. La risposta di Haaland in una storia, ancora su Instagram: uno scambio di "Ciao". Rigorosamente in italiano.

E - si dice - la cucina pugliese è stata più che apprezzata da entrambi. In una vacanza "organizzata" da Dolce&Gabbana, con scambio di selfie, dicerie e le bellezze pugliesi sullo sfondo.